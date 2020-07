Hasenheide, Volkspark Friedrichshain: Polizei löst illegale Partys auf

Die Polizei muss erneut Partys in der Hasenheide und im Volkspark Friedrichshain auflösen. Kaum jemand hält sich an die Abstandsregeln

Berlin. Die Berliner Polizei musste am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch erneut illegale Treffen und Partys in Grünanlagen beenden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren Einsatzkräfte der Polizei gegen 19.50 Uhr auf eine illegale Party in der Hasenheide in Neukölln aufmerksam geworden. In der Spitze hätten dort etwa 1200 Personen gefeiert und getanzt. Aus Richtung Tempelhofer Feld gab es nach Angaben der Polizei einen regen Zustrom.