Auf der Berliner Oberbaumbrücke wird an einem neuen Fahrradweg gebaut.

Verkehr Radwege fast so breit wie Autofahrbahn auf Oberbaumbrücke

Berlin. Nach monatelangen Planungen, nach Kritik und Umplanungen haben am Montag die Umbauarbeiten für den neuen Radweg auf der Oberbaumbrücke begonnen. Auf einer der am meisten von Radfahrern genutzten Straße Berlins stehen künftig drei Meter breite Radwege mit einem zusätzlichen einen Meter breiten Schutzstreifen zur Verfügung. Die Fahrbahn für Autofahrer wird im Gegenzug von 4,45 Meter auf 3,20 Meter verengt. „Der Radverkehr auf der Oberbaumbrücke wird damit auch sicherer“, sagte Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese am Montag. „Mit der Umverteilung des Straßenraums tragen wir dem hohen Anteil des Radverkehrs auf der Oberbaumbrücke Rechnung.“