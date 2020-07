Postkarten-schön: Der Park am Engelbecken liegt zwischen Kreuzberg und Mitte. Im Hintergrund das Café am Wasser vor der Ruine der Kirche St. Michael.

Sommerserie Ein Sommerurlaub in Kreuzberg, Mitte und Neukölln

Das Vergnügen an einer Reise besteht nicht darin, darauf zu hoffen, dass das frühmorgendliche Taxi zum Flughafen auch wirklich kommt, zu beten, dass der Herr auf dem Nachbarsitz vor Erlöschen des Anschnallzeichens seinen Husten in den Griff bekommt oder mit der Rezeptionistin zu diskutieren, dass man ausdrücklich nicht den Blick in den Hotelhinterhof gebucht hatte. Reisen ist vielmehr: entdecken. Und entdecken geht überall.