Berlin Kreuzberg: Obdachlose bekommen in der Gerhart-Hauptmann-Schule Essen

Die Johanniter bieten täglich mit der „Kiezmahlzeit“ ein warmes Essen für Obdachlose an. Abläufe sind an Corona-Situation angepasst.

Ab 17 Uhr stehen sie an, eine Stunde, bevor die Ehrenamtlichen der christlichen Hilfsorganisation Johanniter-Unfallhilfe e.V. (JUH) überhaupt die Eingangstür öffnen. In der ehemaligen Kreuzberger Gerhart-Hauptmann-Schule an der Ohlauer Straße bieten die Johanniter jetzt täglich ab 18 Uhr die „Kiezmahlzeit“ für obdachlose Menschen an. Rund 70 Portionen gehen pro Abend über den improvisierten Tresen. Indes haben die vielen Vorsichtsmaßnahmen unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie die Aufgaben für die rund 50 Freiwilligen des Kernteams erheblich erhöht.