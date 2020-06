Yaam in Berlin: Bezirksamt versiegelt Halle wegen maroder Ufermauer

Das Yaam an der Schillingbrücke in Friedrichshain (Archivbild).

Spreeufer Bauamt sperrt das Yaam an der Schillingbrücke

Berlin. Ein vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg beauftragtes statisches Gutachten soll ergeben haben, dass die Standsicherheit der Ufermauer der Spree zwischen Schillingbrücke und Energieforum nicht mehr gegeben ist. Das berichten die Betreiber des Beachclubs Yaam in einer von der Clubcommission Berlin e.V. veröffentlichten Mitteilung.

Nun sei das Gebäude des Yaam auf der Friedrichshainer Seite vom Bauamt versiegelt worden, heißt es in dem Schreiben der Interessensvertretung der Berliner Club- und Barbetreiber. Eine Einsicht in das Gutachten sei den Club-Betreibern bisher verweigert worden.



Yaam in Berlin-Friedrichshain: Zustand der Ufermauer der Spree marode

Der Zugang zum Yaam an der Schillingbrücke in Friedrichshain.

Bereits 2003 habe ein statisches Gutachten vor dem maroden Zustand der Mauer und einer möglichen Gefahr für das Gelände gewarnt, auf dem die Maria am Ostbahnhof, später die Magdalena und zuletzt das Yaam beheimatet waren, so der Yaam - Kult.verein für Jugendkultur e.V. Er wirft Senat, Bezirk und Bund vor, sich die Frage der Sanierungskosten gegenseitig zugeschoben, aber nichts unternommen zu haben.



Die Betreiber des Yaam hätten seit Jahren ein Gutachten zur Standsicherheit von Ufer und Gebäude gefordert, das aber erst Ende 2019 in Auftrag gegeben worden sei. Dieses habe nun zur Sperrung des Beachclubs geführt. Dabei sei die Statik des Gebäudes gar nicht untersucht worden, wie diese sagen.

Club-Betreiber: Dem Yaam droht das Aus

Wegen der Corona-Krise und der daraus resultierenden Maßnahmen war der Betrieb des Yaam Anfang März eingestellt worden. Am 12. Juni wurde er im Außenbereich wieder eingeschränkt aufgenommen. Wegen der aktuellen Sperrung sei das aber kaum aufrecht zu erhalten, kritisieren die Betreiber. Eine dauerhafte Sperrung der Halle würde das endgültige Aus für das Yaam bedeuten. „Wir fragen uns, ob das Bezirksamt diese Konsequenz nur in Kauf nimmt, oder ob die endgültige Verdrängung des Yaam bezweckt ist“, so der Yaam-Verein.



Eigentümer des Geländes ist der Bezirk. Der Mitteilung zufolge hatte dieser eine Absperrung der Uferflächen für den 24.Juni angekündigt. Für den 1. Juli 2020 sei dann zwischen den Betreibern des Yaam und der Bauaufsicht ein Treffen vereinbart worden. Am vergangenem Freitag sei dann aber das Hauptgebäude amtlich gesperrt und versiegelt worden – entgegen der Absprachen, wie der Yaam-Verein sagt. Eine schriftliche Begründung der Sperrung läge bisher nicht vor.



Die Betreiber des Yaam fordern von Bezirk und Senat, dass diese den Weiterbetrieb des Clubs gewährleisten und bauliche Maßnahmen einleiten sollen. Auch soll das Clubgelände wieder frei gegeben werden. Zudem müsse das Spreeufer schnellst möglich gesichert und saniert werden. Außerdem solle den Betreibern ein langfristiger Mietvertrag und ein Erlass der Zahlungen für die Zeit, in der das Areal nicht nutzbar sei, gewährt werden.