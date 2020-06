Nach aktuellen Plänen von Friedrichshain-Kreuzberg soll hier an der Körtestrae einer der zwei neuen Fahrradstraßen beginnen.

Die Pop-up-Radwege in Berlin und ihre Auswirkungen auf den Autoverkehr sorgen weiter für verkehrspolitischen Streit.

Verkehr in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg plant neue Fahrradstraßen

Berlin. Die Pop-up-Radwege in Berlin und ihre Auswirkungen auf den Autoverkehr sorgen weiter für verkehrspolitischen Streit. Daten des Navigationsgeräte-Anbieters TomTom zeigen, wie berichtet, an vielen Strecken ein deutlich gesunkenes Autoverkehrsaufkommen. Autofahrer meiden offenbar die Straßenzüge, an denen die Verwaltung während der Corona-Krise provisorische Radspuren eingerichtet hat. Gleichzeitig sind zu vielen Tageszeiten und auf den meisten Abschnitten die Fahrzeiten für Kraftfahrzeuge gestiegen.