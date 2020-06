Die Lenau-Schule wird vom Sommer an abgerissen.

Berlin. Manche der 400 Kinder haben schon Abschied genommen, einigen steht er spätestens am Mittwoch bevor: Die Lenau-Grundschule im Bergmannkiez hat ausgedient. In diesem Sommer startet die Schadstoffentsorgung, Ende des Jahres der Abriss. Eltern haben jetzt Sorge, dass das bewährte Bildungskonzept, das sie mit Lehrern und Schülern über viele Jahre hinweg auf die Beine gestellt haben, an den neuen zwei Ausweichstandorten verloren geht.