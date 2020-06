17. Juni: „Unangemessen, unsensibel und geschichtsvergessen“

Demonstranten werfen am 17. Juni 1953 in Berlin Steine auf sowjetische Panzer.

Weil die Bezirksverordneten am 17. Juni im Gebäude des „Neuen Deutschland“ tagen, haben CDU und FDP eine Resolution verfasst.

Sie halten die Entscheidung für unsensibel und falsch: Die CDU-Fraktion und die Gruppe der FDP in der Bezirksverordnetenversammlung wollen am Mittwoch eine Resolution einbringen. Sie protestieren dagegen, dass die Bezirksverordnetenversammlung ausgerechet am 17. Juni, dem kommenden Mittwoch, im Gebäude des Sitzes der Zeitung „Neues Deutschland“ stattfindet.