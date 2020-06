Guisi Lauria vom Cafe Marameo am Chamissoplatz wird die zusätzliche Caféfläche nutzen.

Berlin. Die Nutzung von Parkplätzen als zusätzlicher Raum für Gastronomen, Unternehmen und soziale Projekte in Friedrichshain-Kreuzberg startet eine Woche später als zuletzt angekündigt. Die Genehmigungen gehen an diesem Mittwoch an die 300 Bewerber.