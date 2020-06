Brand in einer Kreuzberger Wohnung

In der Reichenberger Straße in Kreuzberg brach in einer Wohnung im fünften Obergeschoss ein Brand aus.

Berlin. In einem Wohnhaus in der Reichenberger Straße in Kreuzberg brach nach Angaben der Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.15 Uhr ein Feuer aus. Nachdem eine Anwohnerin Brandgeruch, starken Rauch und Flammen feststellte, habe sie die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit insgesamt vier Staffeln, neun Löschfahrzeugen und 84 Einsatzkräften an, teilte Dennis Passlack Pressesprecher der Berliner Feuerwehr mit.

Das Feuer habe sich offenbar schnell in der Wohnung im fünften Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebreitet. Nach rund zwei Stunden hätten die Beamten das Feuer bereits unter Kontrolle, gegen acht Uhr morgens vollständig gelöscht gehabt, so Passlack. Die beiden Bewohner aus der Wohnung, in der es brannte, erlitten Verbrennungen an den Armen und Rauchgasvergiftungen und seien damit ins Krankenhaus gekommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Auch ein weiterer Bewohner des Hauses sei nach ihren Angaben mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Seitenflügel des Wohnhauses und Teile des Vorderhauses seien zunächst evakuiert worden, teilte die Polizeisprecherin weiter mit. Wie der Brand entstanden ist, war am Donnerstagnachmittag noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlung dazu aufgenommen.

Feuer auch in einer Flüchtlingsunterkunft

Ebenfalls brannte es in der Nacht auch in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße An der Urania in Schöneberg. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr brach das Feuer gegen 00.10 Uhr in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss aus. Zeugen hätten dieses frühzeitig bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Diese rückte mit vier Staffeln und 44 Einsatzkräften an konnte den Brand nach rund 1,5 Stunden bis um 1.40 Uhr löschen. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Pressestelle der Polizei niemand. Nur die Haussubstanz sei beschädigt worden. Außerdem sei der Straßenabschnitt zwischen Kurfürstenstraße und Kleiststraße für knapp 1,5 Stunden in der Nacht gesperrt gewesen.

Laut einer Polizeisprecherin sei derzeit noch unbekannt, wie der Brand genau entstanden ist und somit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige, ein 26-Jähriger Bewohner des Flüchtlingsheims, sei bereits dem Landeskriminalamt übergeben worden. Die Ermittlungen des LKA laufen.