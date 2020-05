Freibäder Corona: Was sich im Prinzenbad in Kreuzberg geändert hat

Berlin. An normalen Wochenenden brennt die Luft im Bad. Dann sind die Jugendlichen da, lautstark werden schulfreie Tage abgefeiert, halsbrecherische Sprünge sind angesagt, und mit großem Hallo geht es die Rutsche hinab ins Becken. In diesem Jahr lässt sich der Badespaß dagegen heilsam gelassen an. Im Prinzenbad öffneten am Mittwoch erstmals die Tore. Dort wird jetzt in Schichten geschwommen.