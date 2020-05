Berlin. Das Angebot wurde gern angenommen: Rund 250 Gastronomen wollen die Parkplatzflächen vor ihren Lokalen als zusätzliche Terrassenfläche. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg bietet die Option wegen der Abstandsauflagen der Corona-Krise. Weitere etwa 50 Läden, Dienstleister und Sozialprojekte dürfen demnächst ihren Geschäftsbereich ausweiten.

Bewerber konnten sich bis zum vergangenen Wochenende melden. Wie der Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes, Felix Weisbrich sagt, wird der Bezirk jetzt die Interessenten anschreiben. Kunden und Gäste dürfen dort dann von Freitag bis Sonntag jeweils von elf bis 22 Uhr sitzen oder in Auslagen stöbern, wo sonst motorisierter Verkehr steht. Er erwartet, dass dies ab übernächster Woche geschieht.

Keine Straßensperrungen

Ursprünglich plante der Bezirk, auch die Fahrbahnen mit einzubeziehen. Dann wären ganze Straßenteile gesperrt worden. Dies geschieht etwa für die jüngst eingerichteten sonntäglichen Spielstraßen. Bedingung für eine Sperrung war allerdings, dass sich in einem Bereich gleich mehrere Gewerbetreibende anmelden. Erst dann wäre der Verkehrsstopp gerechtfertigt gewesen. Weisbrich hatte im Vorfeld erwartet, dass Straßen mit großer Dichte von Lokalen, etwa Bergmannstraße, Simon-Dach-Straße und Boxhagener Platz vollständig geschlossen werden. Jetzt wird es aber doch keine Sperrungen geben. „Wir müssten an Ein- und Ausfahrten technische Sperren einrichten“, so Weisbrich. „Der Aufwand wäre zu hoch.“

Zur Begründung der außergewöhnlichen Maßnahme verweist das Straßen- und Grünflächenamt auf die Einhaltung des Abstandsgebots. Es war auch die Grundlage für Pop-Up-Radwege, die Ausweitung der Marktfläche auf Boxhagener Platz und Südstern, sowie – indirekt – die Spielstraßen. Man wolle die neuen Auflagen der jetzt wieder geöffneten Gastronomie-Betriebe sowie Geschäfte, deren Fortbestehen das Bezirksamt „existenziell bedroht“ sieht, unterstützend begleiten. Weisbrich betont, dass im höchstverdichteten Bezirk der Stadt für Unternehmer schlicht kein Platz da ist, anders Gewerbefläche zu gewinnen, als durch ein Ausweichen auf Parkplätze.

Gastronomen sollen Pfand nehmen

Wer mehr Platz beantragt, muss im Gegenzug Auflagen erfüllen: Zwei Meter Gehweg sollen mindestens frei bleiben. Unternehmer sollen Absperrungen und Schilder aufstellen, wenn nötig für die Sicherung der Bereiche auch Personal abstellen. Wer zudem Einwegbehälter herausgibt, muss darauf Pfand einfordern, damit sie nicht fortgeworfen werden, sondern zurück in Café oder Restaurant kommen.

Der Vorstoß aus Friedrichshain-Kreuzberg wird in anderen Berliner Bezirksämtern unterschiedlich bewertet. Grundsätzlich sind für Gastronomen Sondergebühren für Straßennutzung bis zum Ende des Jahres aufgehoben. Das hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung mitgeteilt.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) erklärte gegenüber der Berliner Morgenpost: 'Wir möchten den Gastronomen unter die Arme greifen, ob durch Soforthilfen oder Unterstützung kreativer Ideen und Nutzungsmöglichkeiten, solange diese mit dem Gesundheitsschutz im Einklang stehen.' Gastronomie sei Wirtschaftsfaktor und Berliner Lebensgefühl zugleich, leide als Branche aber nun besonders unter den pandemiebedingten Schließungen, so die Senatorin.

Die CDU in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg forderte am Mittwoch, die Sondergebühren auch 2021 auszusetzen. In Charlottenburg-Wilmersdorf dürfen Wirte jetzt zudem aufgrund einer Sonderregelung des Bezirks die unteren Gehwege zur Straße hin nutzen und ihre Außenbereiche um 20 Zentimeter vergrößern.

Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne) plant keine Neuregelung für seine Gastronomen und Ladenbesitzer. Der Bezirk können keinen Bedarf erkennen, zudem sei die Umsetzung umständlich. Probleme ergäben sich beispielsweise bei Sicherheit und Verkehrsführung.

Auch SPD-Mitte will Parkplätze umnutzen

Als Alternative zur bezirklichen Anordnung werde den Wirten allerdings mehr Freiraum gelassen. So wolle man derzeit nicht bis ins Detail überprüfen, ob ein Gastronom die ihm zustehende Terrassenfläche überschreitet. Maßgeblich bleibe aber, dass die Gehwege weiterhin breit genug sind, so von Dassel. Die SPD-Fraktion in der BVV von Mitte indes bringt Ende des Monats einen Antrag ein, der auf Nachahmung der Initiative im Nachbarbezirk drängt.

In Pankow brachte die CDU einen Acht-Punkte Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ein, den die CDU-Fraktion von Mitte in der dortigen BVV in fast identischer Form am 28. Mai ebenfalls vorlegt. Mit einer Reihe von unterstützenden Maßnahmen solle das Bezirksamt dafür sorgen, dass die Gastronomie gefördert wird, heißt es darin. Dazu zählt etwa, dass das Bezirksamt wohlwollend prüfen soll, ob die Freigabe von Flächen für die Außengastronomie über die aktuell vorgegebenen Bereiche hinaus möglich ist. Bei Verstoßen sie gegen Auflagen, insbesondere im baulichen Bereich, sollen Geldstrafen erlassen werden.

Pankower Grüne wollen mehr

Den Grünen in Pankow geht dies nicht weit genug. Sie fordern in einem Änderungsantrag, dass dort, wo Wirte vor ihren Lokalen einen Abstand von 1,50 Metern zwischen dem Mobiliar wegen schmaler Gehwege nicht einhalten können, Straßen und Parkplätze in der Umgebung temporär für Gastronomie und Fußverkehr umgewidmet wird. Mit einer Entscheidung über die Anträge aber ist so schnell nicht zu rechnen. Sie wurden zur Beratung in drei Ausschüsse überwiesen.