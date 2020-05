"Little Long": Betreiber stehen "mit dem Rücken zur Wand"

Wo früher in der Kreuzberger Kultkneipe „Morena“ gezecht wurde, kämpfen jetzt die neuen Chefs gegen die Krise an.

Berlin. Eigentlich sollte der erste Geburtstag ihres asiatischen Szene-Restaurants „Little Long“ gebührend gefeiert werden. Dort, wo sich früher die Kultkneipe „Morena“ an der Wiener Straße in Kreuzberg befand, hatten Lien Chu (29) und ihr Lebensgefährte Vu Cao Ba (35) im Mai vergangenen Jahres mit Musik, Cocktails und dem besten aus ihrer Küche den Start in eine neue Zukunft gefeiert. Zwölf Monate später war dem Paar gar nicht mehr nach Party zumute. „Gerade, als das Geschäft so lief, wie wir uns das erhofft hatten, kam Corona“, sagt Lien Chu. Der Break-even-Punkt war noch nicht erreicht. Zudem war Lien Chu acht Monate zuvor zum zweiten Mal Mutter geworden.