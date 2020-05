Die Macher des “Fatoush“ haben in der Krise umgelernt

Berlin. „Wir wussten nicht, wie es jetzt weiter geht“, sagt Simon Manjah. Der 41 Jahre alte gebürtige Syrer betreibt mit seinen zwei Brüdern an der Simon-Dach-Straße das Restaurant „Fatoush“, benannt nach jenem arabischen Gericht aus frischem Salat, Thymian-Brotstreifen, Mandeln und Fadenkäse, das eine Spezialität aus der Heimat der Familie ist.

Im Oktober 2013 gegründet, stand dort für die Chefs nun plötzlich nicht mehr levantinische Küche, sondern das Ausfüllen von Unterlagen auf dem Tagesprogramm. „Anträge auf Kurzarbeit: Das hatte man doch gar nicht auf dem Schirm“, sagt Manjah.

Lesen Sie auch: "Little Long": Betreiber stehen "mit dem Rücken zur Wand"

Zum Lokal zählt eine Vorbereitungsküche um die Ecke, in der etwa die täglichen Großmengen von Hummus zubereitet werden. In die Wiedereröffnung starten die drei Brüder jetzt mit bedeutend reduziertem Personal. Eine Bedienung statt zwei, zwei Köche im Restaurant statt vier. Halbiert wird zunächst auch in der externen Küche, ebenso beim Platzangebot im „Fatoush“.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

„Das war unsere Rettung“

Dass es die Schließung überstand, sei dem hauseigenen Lieferservice zu verdanken, sagt Manjah. „Wir haben dort schnell Abläufe verbessert und damit diesen Geschäftsbereich gestärkt. Das war unsere Rettung.“ Als er in den vergangenen Wochen dann die Tür öffnen durfte, um Gerichte herauszureichen, habe er erst so richtig gemerkt, wie sehr die Stammgäste an seinem Lokal hängen.

Lesen Sie auch: Restaurants öffnen wieder - Das muss man wissen

Ihren nächsten Besuch werden die Hygiene-Auflagen prägen. Vom Sicherheitsabstand bis zum Mundschutz der Kellner. „Das umgängliche Miteinander, das die Gastronomie in Berlin erst richtig ausmacht, wird fehlen“, sagt Manjah. Dennoch sehe er die Herausforderungen der Coronakrise als Chance für neue Ideen. „Denn das Umsatz-Problem hier ist mit der Eröffnung nicht beendet.“ So werde in seiner Straße, die in keinem Berlin-Führer fehlt, in diesem Sommer bestimmt ein Einbruch beim Tourismus für schwere Einbußen sorgen, sagt Manjah.

Fatoush, Simon-Dach-Straße 41A, Friedrichshain, Tel. 030 5666 416, info@fatoush.de, täglich 11-22 Uhr