Kommunale Musikschule in Friedrichshain-Kreuzberg öffnet wieder, ebenso Kinder- und Jugendclubs. Teilnehmerzahl bleibt begrenzt.

Musik und Freizeit In Musikschule und Jugendclubs kehrt wieder Leben ein

Langsam kehrt ein Stück Normalität in das bezirkliche Angebot für Friedrichshain-Kreuzberger zurück. So öffnet am Montag, den 18. Mai die kommunale Musikschule. Gestattet ist Einzelunterricht, wobei Gesang und Blasinstrumente ausgenommen sind. Maximal vier Schuler können musizieren.