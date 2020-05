Pop-up-Radwege in Berlin: Das ist der Radwege-Macher

Berlin. Ein aktuelleres Thema hätte Felix Weisbrich kaum für seine Master-Arbeit wählen können: „Wie reagiert der öffentliche Dienst in einem urbanen Zentrum in Krisenzeiten“ wird die Thesis heißen, die Weisbrich für seinen Studiengang Stadt- und Regionalentwicklung schreibt. „Anlassbezogen habe ich mir dieses Thema jetzt nochmal neu ausgesucht“, sagt er. Das Thema dürfte ihn nicht viel Mühe kosten. Denn nicht nur bei seiner Abschlussarbeit hat er schnell auf die neue Situation reagiert. Auch als Amtsleiter des Straßen- und Grünflächenamts Friedrichshain-Kreuzberg hat der 47-Jährige in den vergangenen Wochen ein Tempo vorgelegt, wie es in der Bezirksverwaltung bislang wohl noch nicht zu bestaunen war.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie entstehen in Berlin immer neue, temporäre Radwege. Die mit Abstand meisten dieser sogenannten Pop-up-Bikelanes liegen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Dass der Innenstadtbezirk seine Radinfrastruktur aktuell so schnell und umfassend ausbaut wie nirgendwo sonst in Berlin, liegt zu wesentlichen Teilen an Amtsleiter Weisbrich. Die Geschichte, wie Berlin die Straßenflächen in der Corona-Pandemie neu aufteilt, trägt auch seinen Namen.

Zugleich ist er mit seiner medialen Präsenz ein Verwaltungsmitarbeiter, wie ihn Berlin bislang nicht gekannt hat. Wie Berlin in der aktuellen Situation kurzerhand die Radwege ausbaut, sorgt auch international für Aufmerksamkeit. Längst haben sich Städtevertreter aus New York, Brüssel und den Niederlanden bei Weisbrich gemeldet, die erfahren wollen, wie die Einrichtung temporärer Radwege funktioniert.

Dem Verkehrsplaner geht es ums Klima

Dass Weisbrich plötzlich Verkehrsplanern rund um den Globus Tipps geben soll, war noch vor nicht allzu langer Zeit kaum abzusehen. Bevor er Anfang 2019 die Leitung des Straßen- und Grünflächenamts übernommen hat, leitete der studierte Forstwissenschaftler unter anderem das Forstamt von Bad Doberan. Zuletzt war er im Landwirtschaftsministerium in Schwerin tätig. Als Förster reagiere man eher auf die Klimakatastrophe und erdulde ihre Folgen, so Weisbrich. „In meiner jetzigen Tätigkeit sehe ich darüber hinaus die Chance, auch einen kleinen Teil zur Milderung der Ursachen beizutragen.“

Das versucht er aktuell, indem er dem Radverkehr in hoher Geschwindigkeit mehr Platz einräumt. Nicht wenige reiben sich angesichts dessen verwundert die Augen, dauerte die Einrichtung neuer Radwege bislang doch meist Jahre. „Wir hatten vorher langwierige Verwaltungsverfahren, die sprichwörtlich auf dem weißen Blatt Papier entstehen“, sagt Weisbrich. Selbst für einfache bauliche Einrichtungen wie einen Radweg sei das Verfahren komplex und weit verzweigt. „Man bringt Jahre damit zu, jeden Irrtum auszuschließen.“

Nun würden stattdessen temporäre Baustellenführungen eingerichtet, nur eben als breiter Radweg. Dies spare den hohen Detailgrad der Planung. Es sei schwierig, ein „Hochboard“ umzusetzen oder weiße Markierung zu entfernen. Gelbe Folie und Baken auf die Straße zu bringen, sei viel einfacher. „Wenn wir jetzt etwas sehen, dass wir nicht beachtet haben, können wir in Stunden oder Tagen nachjustieren.“

In Politik wie in der Verwaltung sei Mut nötig

Mit dem rasanten Kreuzberger Tempo, können die anderen Bezirke bislang trotzdem nicht mithalten. Es brauche dafür „ein gleichgeschaltetes grünes Licht“ in der Verwaltung und auf politischer Ebene, sagt Weisbrich. „Wenn diese beiden Seiten sich einig sind, ist der Rest eher einfaches, technisches Machen.“ Zudem sei in Politik wie in der Verwaltung Mut nötig. „Sonst gibt es immer Gründe, warum das nicht geht.“

Es ist dennoch ein ungewohntes Bild: Der Amtsleiter der Verwaltung tritt plötzlich als Entscheidungsträger auf. Auch medial ist Weisbrich derzeit präsenter als viele Bezirksbürgermeister. Er tritt aus der Amtsstube heraus in die Öffentlichkeit. „Ich finde es vollkommen angemessen, dass die Verwaltung entsprechend präsent ist“, sagt er. „Damit wird einfach deutlich, dass es eine aktive Verwaltung braucht, um diese Prozesse vor Ort zu Ende zu bringen.“

Diese Prozesse, damit meint er die Umsetzung des Berliner Mobilitätsgesetzes. Bei dessen Verabschiedung habe man einen wichtigen Faktor übersehen, meint der Amtsleiter: die dafür nötige aktive Verwaltung. „Die hat man 25 Jahre lang in Berlin kaputt gespart und verlangt dann auf einmal 2018 mehr oder weniger über Nacht, dass diese Verwaltung die Stadt neu modellieren soll.“ Die neue Rolle bringe die Verwaltung seitdem in die Defensive. „Weil sie ständig argumentieren muss, warum es nicht schneller geht.“ Ganz gleich welcher Beschluss, ohne eine leistungsfähige Verwaltung gehe nicht, befindet Weisbrich. Auch darauf wolle er mit seiner öffentlichen Präsenz aufmerksam machen.

Der Amtsleiter tritt persönlich vor die Presse

Für seine Entscheidungen zu neuen Pop-up-Bikelanes und temporären Spielstraßen, wie auch bei seinem öffentlichen Auftreten habe er Prokura von Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). Wird ein neuer Radweg eröffnet, ist er es nun, der vor die Presse tritt. „Das ist ungewöhnlich. Aber wenn es dem Zweck dient, dass wir in der Sache vorankommen und vielleicht auch andere ermutigt, dann mache ich das sehr gerne.“

Trotz der inhaltlichen Nähe betont er, nicht Mitglied der Grünen zu sein. Die schnelle Einführung temporärer Radwege sei nicht ideologisch begründet, sagt er. „Wir wollen bewusst deutlich machen, dass es hier um die Umsetzung des Mobilitätsgesetzes geht mit der Eilbedürftigkeit einer Pandemie. Es geht hier nicht um ein politisches Projekt einer bestimmten Partei.“ Inhaltliche Argumente dafür gebe es genug. Etwa, weil die Menschen weniger mit dem öffentlichen Nahverkehr führen. „Wenn die alle auf das Auto umsteigen würden, wären die Straßen dicht.“

Ein Ende sei bei den Pop-up-Bikelanes deshalb noch nicht in Sicht. In Kürze soll ein temporärer Radweg auf der Möckernstraße entstehen. Auch auf der Frankfurter Allee kämen in den kommenden Wochen breite Radwege, stadtauswärts sogar direkt baulich umgesetzt. Auch bei den anderen Strecken sollen auf die Baustellenmarkierung bald dauerhafte Einrichtungen folgen. Geplant sei, so Weisbrich, die Hälfte der neuen Radwege noch in diesem Jahr auch baulich umzusetzen. Der Rest würden danach folgen. Dass die Strecken nicht ausreichend genutzt würden, da macht sich der Amtsleiter keine Sorgen und bezieht sich auf einen alten Leitsatz der Verkehrsplaner: „Wer Infrastruktur schafft, erntet die entsprechende Nachfrage.“