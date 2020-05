In Zeiten der Corona-Krise rückt das Schicksal der Menschen am gesellschaftlichen Rand verstärkt in den Fokus. Neben den Obdachlosen Berlins sind dies besonders in Friedrichshain-Kreuzberg die Drogenabhängigen. Am Mittwoch kam die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, in den Bezirk. Beim freien Träger „Fixpunkt“, der mit öffentlichem Auftrag Süchtige betreut, wollte sie wissen, wie sich die Lage für Mitarbeiter und Abhängige durch das Virus verändert hat.

Die „Fixpunkt“-Mitarbeiter berichteten unter anderem von Auswirkungen der Abstand-Bestimmungen. Am Kottbusser Tor etwa hat nun jeweils nur ein Süchtiger Zugang zum mobilen Konsumraum, vorher waren es vier Personen. 30 Minuten verweilt er in der Regel darin. In anderen Bezirken sei daher vorübergehend die Zahl derer, die sich dort anstellen, um ein Drittel gesunken.

Die Beratung findet vor dem Mobil statt.

Das Beratungsmobil daneben ist derzeit ganz geschlossen. Eine Beratung finde davor statt, sagte Sozialarbeiter Sebastian Bayer. Das Gesundheitsmobil, in dem sich die Süchtigen in normalen Zeiten untersuchen und etwa bei Verletzungen behandeln lassen können, ist ebenfalls nicht zugänglich. Weiterhin bekommen Abhängige dort Spritzen und Verbände. „Der Bedarf an Lebensmitteln ist bei den Menschen gestiegen“, sagte Bayer. Was ihnen – wie auch Obdachlosen – fehlt, sind Einnahmequellen. Unter den strengen Sicherheitsbestimmungen können sie in Bahnen keine Spenden einsammeln. Auch Pfandgeld bleibe ohne umherziehendes Partyvolk in Kreuzberg aus, so Bayer beim Besuch der Drogenbeauftragten.

Ludwig warb für ihre Ende April durchgesetzte neue Rechtsverordnung, die die Verschreibung von Substitutionspräparaten vereinfacht. Ärzte dürfen dabei etwa mehr Patienten behandeln und einer größeren Zahl von ihnen Substitutionsmittel für bis zu sieben, in bestimmten Fällen bis zu 30 Tagen verschreiben. Dadurch werden auch in Corona-Zeiten die Substitutionstherapien gesichert. Unterbrechungen können lebensbedrohliche Folgen haben.

Auffälliger Handel in U-Bahnen und auf Bahnhöfen

Die meisten Kriminalitätsschwerpunkte der Stadt liegen aus Sicht der Berliner Polizei in Friedrichshain-Kreuzberg. Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte etwa den auffälligen Drogenhandel in U-Bahnen und auf Bahnhöfen genannt, betroffen sind dabei die Linien U7 und U8 durch Kreuzberg und Neukölln. Hinzu komme das Gebiet um den Görlitzer Park. In Friedrichshain gibt es Drogenkriminalität insbesondere um das Partyareal RAW-Gelände an der Revaler Straße. Seit April gibt es die Brennpunkt- und Präsenzeinheit, in der sich 125 Polizisten speziell um die Innenstadtorte mit viel Kriminalität kümmern: Alexanderplatz, Kottbusser Tor, Görlitzer Park, Warschauer Brücke und Nord-Neukölln.

Auch Friedrichshain-Kreuzberg ergriff in der Vergangenheit eine Reihe Initiativen, um die Drogenproblematik in den Griff zu bekommen. So hatte der Bezirk im Juni 2015 dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen langwierig erarbeiteten Antrag für eine regulierte Abgabe von Cannabis im Bezirk unterbreitet, der aber abgelehnt wurde. Im vergangenen Jahr zielte ein Fußballturnier im Görlitzer Park auf die Integration der dort handelnden Dealer, was für scharfe Kritik sorgte.

Neuer Drogenkonsumraum am Kottbusser Tor

Auf Initiative der Senatsinnenverwaltung ist der Bezirk derzeit an der Arbeitsgemeinschaft „Görlitzer Park“ beteiligt. Seine Aufgabe darin ist es, Konzepte für die Sozialarbeit mit Geflüchteten und Dealern im Park zu entwerfen. Ende Januar kam Gesundheitsstadtrat Knut Mildner-Spindler (Linke) zur Konferenz mit seinem Neuköllner Kollegen sowie den Bezirksbürgermeistern von Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg zusammen. Dabei ging es um die eskalierende Drogensituation auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße, wo Abhängige die Fahrgäste verschrecken, weswegen Eltern und Anwohner beider Bezirke zunehmend Beschwerden an die Bezirksämter schicken.

Teilnehmer waren sich darin einig, so Romy Kistmacher, Verantwortliche für die Suchthilfekoordination, dass die von Neukölln finanzierte Straßensozialarbeit ausgebaut werden muss. Hoffnung setzt sie auf den Umbau des unübersichtlichen Bahnhofs. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sanieren ab Ende des Jahres bis voraussichtlich 2023/24 für rund 15 Millionen Euro.

Aus- und Umbaukosten von 693.770 Euro

Entlastung für Anwohner erwartete Kistmacher durch die Eröffnung des „integrierten Gesundheits- und Sozialzentrums Kottbusser Tor“ an der Reichenberger Straße 176. Es wird in Verantwortung von „Fixpunkt“ etwa ein Drogenkonsumraum mit Beratungsangebot und kurzfristigen Übernachtungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit einem weiteren Träger bekommen.

Die rund 5000 Euro Miete plus Betriebskosten für die rund 400 Quadratmeter stammen aus einer Projektförderung, die der Bezirk beantragt hat. Aus- und Umbaukosten von 693.770 Euro liefert das Landesprogramm „Soziale Stadt“. Kistmacher sagte, diesen festen neuen Standort brauche es, weil sich dort seit 30 Jahren eine Drogenszene etabliert hat und das Kottbusser Tor für die Polizei ein Kriminalitätsschwerpunkt ist. „Statt in der Öffentlichkeit, in Treppenhäusern, Hauseingängen und Hinterhöfen können Süchtige dann ihre Drogen in einem separaten Konsumraum nehmen.“ Sie rechnet ab Oktober mit der Eröffnung. „Fixpunkt“-Geschäftsführerin Astrid Leicht sagte, ab dann werde am Kottbusser Tor die mobile Betreuung fortfallen. Stattdessen könnten diese Fahrzeuge zukünftig in Neukölln eingesetzt werden.

Kritik aus der Bezirks-CDU

Der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Bezirksverordnetenversammlung, Timur Husein, sagte, einen festen Drogenkonsumraum dort einzurichten, wo sich die Szene sowieso aufhält, sei verkehrt. Dies müsse Anwohnern erspart bleiben. Vorzugsweise gehöre die Einrichtung auf ein Krankenhausgelände. Daneben seien auch frühere Initiativen des Bezirks völlig verfehlt gewesen. Das reiche vom Antrag der Cannabis-Legalisierung bis zur Haltung im Görlitzer Park, „Drogendealer als gleichberechtigte Nutzer“ des Geländes zu behandeln, so Husein.