1. Mai-Demo in Kreuzberg unter Corona-Auflagen

„Heraus zum Revolutionären 1. Mai!“ Nach einem Ausflug nach Friedrichshain im vergangenen Jahr soll die diesjährige linke 18-Uhr-Demonstration am Tag der Arbeit nun wieder in Kreuzberg 36 stattfinden, wo das alljährliche Myfest abgesagt wurde. Das gab das Organisationsbündnis am Montag auf seiner Internetseite bekannt. Der genaue Startpunkt soll aber erst am Tag selbst veröffentlicht werden, heißt es. Und statt im Vorfeld eine Route zu benennen, wolle man in Echtzeit Orte twittern, an die sich die Teilnehmenden als nächstes „über verschiedene Wege“ begeben sollen. Dort sollen dann Aktionen stattfinden, bevor man sich schnell wieder zerstreuen will.

Angesichts der „herrschenden rassistischen, kapitalistischen und patriarchalen Verhältnisse“ rufe man „zu einer Versammlung der besonderen Art auf“, heißt es weiter. Man nehme die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ernst und wolle verantwortungsvoll handeln. Konkret werden die Teilnehmer aufgerufen, Abstand voneinander zu halten und Schutzmasken zu tragen.

Das würde es auch der Polizei erschweren, einzugreifen. Man wolle im ganzen Kiez „in die Breite gehen“. Die Teilnehmer werden aufgerufen, auch mit „Rauchtöpfen, Sprüheiern und Farbbeuteln Akzente“ zu setzen. „Um 20 Uhr sollen im ganzen Kiez Feuerwerke gezündet werden.“

Polizei will bei Verstößen konsequent einschreiten

Die Polizei will illegale Ansammlungen, die nach der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus Straftaten darstellen, konsequent unterbinden. „Für den 1. Mai gilt, dass der Infektionsschutz der Bevölkerung im Vordergrund steht. Dem werden wir alles unterordnen“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. „Ich will nicht, dass die Versammlungen am 1. Mai zum Ischgl von Berlin werden.“ Im österreichischen Party-Ski-Ort hatten sich viele Urlauber angesteckt.

Auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, die Polizei werde die Regeln konsequent durchsetzen. Personen, die gegen die Eindämmungsverordnung verstießen, würden per Lautsprecher darauf hingewiesen, die Abstandsregeln einzuhalten und illegale Ansammlungen zu verlassen. „Wenn dann nichts passiert, wird die Polizei aber auch konsequent einschreiten“, sagte Slowik.

Die Polizei müsse sich so aufstellen, dass es keinen Aufzug der herkömmlichen Art gibt, sagte Stephan Kelm, Vizevorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin. Grundsätzlich sei es wichtig, den Initiatoren die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren. „Dazu die Rahmenbedingungen zu schaffen und das zu koordinieren, wird in diesem Jahr aber eine recht große Schwierigkeit.“ Wenn sich die Protestierenden schnell treffen und durch die Straßen rennen würden, dürfe die Polizei nicht in die Defensive geraten.

Linksextreme Szene will polizeiliche Maßnahmen provozieren

Dass es bei der Demonstration, die traditionell nicht angemeldet wird, keinen Ansprechpartner gebe, erschwere es zusätzlich, so Kelm weiter. „Einen vernünftigen Ablauf kann man nur gewährleisten, wenn man sich absprechen und Regeln aufstellen kann.“ Die linksextreme Szene verfolge bei ihren Aktionen außerdem das Ziel, polizeiliche Maßnahmen zu provozieren. Mit Verstößen gegen den Infektionsschutz sei das in diesem Jahr leichter denn je.

Berlins linksextreme Szene zeigte sich im Vorfeld gespalten. Während das Bündnis „Revolutionärer 1. Mai“ stets betonte, wie sinnvoll die Eindämmungsregeln seien, schlagen andere Akteure deutlich schärfere Töne an. Man müsse „das eigene Risiko in Kauf nehmen“, schrieben zuletzt die Bewohner des besetzten Hauses an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain. „Wer Millionen erpresster Steuereinnahmen in Flughafenbaustellen und barocken Stadtschlössern versenkt, soll ein bisschen Chaos in Berlin erwarten dürfen.“

Auch rechte Gruppen wollen auf die Straße gehen

Mehrere Proteste sind rund um den ersten Mai geplant. Die „Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht“ will um 13 Uhr am Kreuzberger Urbanhafen demonstrieren. Im Grunewald ruft das hedonistische Bündnis „MyGruni“ in diesem Jahr ab 14 Uhr zu einen Autokorso auf. Und „Hände weg vom Wedding“ plant am 30. April dort einen Protest.

Nach dem Innenausschuss informierte Innensenator Geisel die entsprechenden Fachpolitiker der Fraktionen über weitere Details. Wie die Berliner Morgenpost aus Teilnehmerkreisen erfuhr, haben linke Gruppen rund 20 Veranstaltungen vom 30. April bis zum 2. Mai angemeldet. Dahinter könnte die Taktik stehen, den Protest zu streuen. Auch rechte Gruppen wollen an einer Handvoll Orten auf die Straße gehen. Die Berliner Polizei hat 13 Hundertschaften aus anderen Ländern angefordert, aber noch keine Antwort erhalten.