Bezirksparlament tagt in der Turnhalle

Die Bezirksverordnetenversammlung hat sich für Maßnahmen entschieden, unter denen sie ihre erste Sitzung nach den Osterferien im Zeichen von Corona umsetzen will. Wie die BVV-Vorstehende Kerstin Jaath (Grüne) sagte, werde am 29. April nicht im üblichen Saal des ehemaligen Rathauses Kreuzberg getagt. Statt dessen tritt die Versammlung in der größeren Flatow Sporthalle zusammen. Dies werde Sportstadtrat Andy Hehmke (SPD) auf den Weg bringen. Am Ausweichstandort könne ein größerer Sicherheitsabstand eingehalten werden.

Darüber hinaus einigte sich der Ältestenrat darauf, nicht in voller Besetzung zu tagen. Von den 55 Verordneten kommen 31 zusammen. Die Verteilung werde nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren heruntergerechnet, benannt nach Jurist Thomas Hare und Mathematiker Horst Niemeyer. „Eine Beschlussfähigkeit der BVV ist bereits mit 28 Teilnehmern erreicht“, sagte Jaath. Beschlüsse per Videokonferenz womöglich anfechtbar Michael Heihsel von der Gruppe der FDP im Bezirksparlament kritisierte, dass die Verordneten nicht via Videokonferenz tagen. Er warf der BVV-Vorstehenden vor, den Vorschlag zunächst „in einer Art Basta-Politik“ abgewiesen zu haben. Gegenüber der Berliner Morgenpost sagte dagegen Jaath, Videokonferenzen böten nicht die erforderliche Rechtssicherheit. Abstimmungsergebnisse, beispielsweise gegen teure Bauprojekte privater Antragsteller, wären womöglich anfechtbar. Letztlich stellte sie den Vorschlag der FDP dennoch zur Abstimmung. Heihsel widerstrebt die halbierende Turnhallenvariante. „Wir waren gegen diese Lösung, da die Art der Umsetzung weder demokratischen Ansprüchen, noch der Sicherheit der Teilnehmenden Rechnung trägt“, so Heihsel. Er kritisierte zudem, dass Zuschauer nicht zugelassen sind. Eine Video-BVV dagegen hätte eine Öffnung zu Bürgern dargestellt, die sich möglicherweise in höherer Zahl zugeschaltet hätten als die üblichen rund 50 auf der BVV-Tribüne. Ausschüsse könnten via Video tagen Einziges weiteres Mitglied der FDP-Gruppe in der BVV ist Heihsels Frau Marlene. „Wir haben dem Ältestenrat mitgeteilt, dass wir durch unsere Sondersituation als Gruppe mit zwei Mitgliedern aus einem Haushalt, wovon eines einer Risikogruppe angehört, noch nicht bestätigen können, dass wir an der BVV-Sitzung teilnehmen“, sagt Michael Heihsel. Zumindest die Ausschüsse, so Kristine Jaath, könnten via Video tagen. Ob, wann und wie, wird dort noch entschieden.