Kottbusser Damm mit neuer Spur für Radfahrer

So viel Arbeitseinsatz hat es auf dem Kottbusser Damm lange nicht gegeben. Am Mittwoch startete das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg dort die Anlage eines 2,4 Kilometer langen Radweges auf beiden Seiten. Zudem begann ein Privatunternehmen im Auftrag des Bezirks auf der gesamten Strecke ein umfangreiches Pflegeprogramm für die Straßenbäume. Insgesamt waren mehr als 100 Mitarbeiter aktiv.

Es war bereits geplant, bis Ende 2020 auf dem Kottbusser Damm dem Radverkehr mehr Platz zuzuschlagen. Dies wurde nun vorgezogen. Das fußt einerseits auf dem Mobilitätsgesetz des Senats. Zum anderen ist die Straße bei Radfahrern berüchtigt für rasende Autofahrer und den dichten Lieferverkehr, der in der zweiten Spur parkt.

„Angenehmer für uns Radfahrer und ungemütlicher für die Autofahrer“

Während eine Anwohnerin darauf verwies, dass die Gewerbetreibenden fürchteten, ohne Parkplätze vor der Tür nun Kunden zu verlieren, begrüßte Radfahrer Steffen Strüver den neuen Radweg. „Das war überfällig.“ Mit der breiten Strecke, die den gesamten Parkstreifen ersetzt, werde es „angenehmer für uns Radfahrer und ungemütlicher für die Autofahrer“, so der 61-Jährige.

Rund 20 Autos wurden vor Arbeitsbeginn am Mittwochmorgen abgeschleppt. Dabei hatte das Bezirksamt am vergangenen Donnerstag Halteverbotschilder aufgestellt und in der Umgebung an zwei Tagen Hinweiszettel unter die Scheibenwischer der parkenden Wagen geheftet.

Der Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes, Felix Weisbrich, sagte, ihm sei bewusst, dass die Wegnahme von Parkplätzen gerade unter den Menschen am Kottbusser Damm „vorsichtig gesagt: auf geteiltes Echo stößt“. Mit zwei Maßnahmen reagiert er darauf. So hat der Bezirk mit den Betreibern des meist zu zwei Dritteln leer stehenden Karstadt-Parkhauses am Hermannplatz einen vergünstigten Preis ausgehandelt. Bevorzugt können Anwohner dort statt für 39 Euro monatlich für 15 Euro parken. Das Angebot gilt für drei Monate. Weisbrich sagte, dies solle Autofahrern den Übergang erleichtern.

Parkläufer patrouillieren entlang des Kottbusser Damms

Zudem patrouillieren seit Mittwoch Parkläufer entlang des Kottbusser Damms, um Anwohner zu informieren, Parkende zu vertreiben und gegebenenfalls dazu, das Ordnungsamt zu verständigen. Dessen Mitarbeiter, kündigte Weisbrich an, würden dort von Donnerstag an verstärkt eingesetzt.

Wie berichtet, setzt der Bezirk während der Pandemie mit großen Tempo neue, breitere Radwege um. Begründet wird dies damit, dass so auch die Radfahrer den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern einhalten können. Am Donnerstag beginnt die Absperrung für eine neue Radwegspur am Tempelhofer Ufer.