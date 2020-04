Mehr als 100 Menschen versammeln sich vor Urban-Krankenhaus

Bereits am Vortag hatten die Angehörigen des Clan-Mitglieds am Krankenhaus einen Polizeiieinsatz ausgelöst.

Am Mittwochnachmittag haben sich laut Polizei mehr als 100 Menschen vor dem Urban-Krankenhaus in Kreuzberg versammelt. Die Zusammenkunft steht nach Information der Berliner Morgenpost in Zusammenhang damit, dass ein Mitglied der bekannten Großfamilie R. derzeit dort behandelt wird. „Wir achten darauf, dass die Rettungswege frei bleiben, die Arbeit in der Klinik weitergeht und die Personen nicht zu nah zusammenstehen“, sagte ein Polizeisprecher.