Bezirk macht Käufern von drei Miethäusern Auflagen

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat vor dem Verkauf von Gebäuden Garantien der neuen Eigentümer zum Schutz der Mieter erwirkt. Dies betrifft die Grundstücke Waldemarstraße 114, Skalitzer Straße 100 und Naunynstraße 42 in Kreuzberg. Die Käufer unterzeichneten sogenannte Abwendungsvereinbarungen, in denen sie sich etwa verpflichteten, keine Luxussanierungen vorzunehmen oder die Umwandlung in Eigentumswohnungen anzustreben. Begünstigte der Regelung sind jetzt Mieter von 40 Wohnungen. Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) begrüßte, dass so Mietwohnungen langfristig gesichert worden seien - „und das ohne den Einsatz öffentlicher Gelder“.

Bei einem Grundstück an der Manteuffelstraße 105/ Muskauer Straße 41 bestand bei Mietern bis zuletzt die Sorge, der Bezirk könne nicht rechtzeitig bis zum 20. April das Vorkaufsrecht ausüben, beziehungsweise dessen Ausübung dem neuen Käufer androhen. Das Bezirksamt erklärte nun, der Käufer habe vor Ablauf der Frist eine Verlängerung beantragt.