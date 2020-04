Berlin. Diesmal soll alles anders werden. Zwischen Anhalter Bahnhof und Potsdamer Platz ist ein bis zu 100 Meter hoher Multifunktionsturm geplant, dessen Entwickler zeigen wollen, dass ein Bauen möglich ist, das Nachbarschaften einbezieht statt Fremdkörper zu schaffen. Unter dem Arbeitstitel „WoHo“ baut die UTB in Kreuzberg ein „vertikales Stadtquartier“: Einen neuen Kiez auf mehr als zwei Dutzend Etagen.

Für rund 90 Millionen Euro will Thomas Bestgen, Geschäftsführer der UTB Construction & Development GmbH, auf dem ehemaligen Bahngelände des alten Anhalterbahnhofs an der Schöneberger Straße 21a/22 drei Formen von Wohnen unter ein Dach bringen: 30 Prozent Eigentumswohnungen und 70 Prozent, verteilt auf frei finanzierte und soziale Mietwohnungen, privat, genossenschaftlich und öffentlich finanziert.

Sozialmieter und Eigentümer leben nebeneinander

Dabei werden die Wohntypen nicht auf unterschiedliche Etagen verteilt, sondern nebeneinander existieren. „Da soll eben keine keine ‚gated community‘ entstehen“, sagt Bestgen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht er von rund 250 Wohnungen aus. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen das Projekt im Rahmen der Vor-Ort-Beteiligung rund 60 Teilnehmern aus Nachbarschaft, Initiativen und Gewerbe in der Fanny-Hensel-Schule vorgestellt. Dort wie im Bauausschuss des Bezirks war die Resonanz weitgehend positiv.

Projektentwickler Thomas Bestgen

Foto: Maurizio Gambarini/Funke Fotoservices

Ziel ist es, ein Wohnquartier statt in die Breite in die Höhe zu bauen, sagt Bestgen. Gebäude müssten nicht monostrukturell sein, sondern könnten vielmehr mehrere Nutzungsarten bieten, von Wohnen bis Freizeit und Arbeit. „Heute erleben wir einen Rückfall in ein Denken, das besagt: schnell und billig bauen“, meint Bestgen.

Baugenehmigung für Gewerbebau bereits in der Tasche

2017 erwarb die UTB das Areal. Statt ein siebengeschossiges Gewerbegebäude hochzuziehen, für das man bereits eine Baugenehmigung in der Tasche hat, will das Unternehmen dort nun modellhaft zeigen, dass ein multifunktionales Hochhaus funktioniert. „Wenn wir zeigen, dass dieses Projekt funktioniert, kann man es an jeder anderen Stelle umsetzen“, sagt Bestgen.

Grüner Bewuchs und bunte Mischung der Bewohner: Ein erster Entwurf des Hochhauses. Inzwischen ist beschlossen, dass das Gebäude einen neuen Look bekommt.

Foto: utb/gmp

Im WoHo ist ein Drittel der Fläche für die Nutzung durch Gewerbe, soziale Projekte, freie Träger und bezirkliche Einrichtungen vorgesehen. Aus der Erfahrung mit anderen Projekten der UTB, etwa in Weißensee dem Quartier Wir, in Spandau dem Stadtquartier Neues Gartenfeld und der Alten Mälzerei in Lichtenrade, sieht Bestgen im Kreuzberger Hochhaus Raum für Nachbarschaftstreffs, Kita und Außergewöhnliches wie ein Ausbildungsrestaurant und ein Schwimmbecken.

Gebäude und Bewohner sind nicht abgeschottet

Einen frühen Entwurf des Gebäudes kennzeichneten begrünte Außenterrassen. Mag die Simulation aus dem vergangenen Jahr inzwischen überholt sein: An den für alle zugänglichen Orten im Haus, wo man sich wie auf einem Kiezmarktplatz begegnet, wollen die Entwickler festhalten. Gebäude und Bewohner sollen sich nicht abschotten.

So wird die Dachterrasse ohne Eintritt zugänglich sein, ebenso eines der Treppenhäuser. Zudem ist der Sockel des Gebäudes für städtisches Leben vorgesehen. Neben einem Depot für Paketkuriere sei dort Platz etwa für Ateliers, Kiezkantine, Terrasse, gegebenenfalls auch Erweiterungsflächen der benachbarten Fanny-Hensel-Schule, sagt Bestgen. Drei bis vier Etagen könne so ein Sockel umfassen.

Während man von einer Bruttogeschossfläche von 30.000 Quadratmetern ausgeht, sind viele Eckdaten des Gebäudes offen. Bei der Vorstellung im Baukollegium sah das Gremium im Oktober 2019 noch hinsichtlich der Ausbildung des Sockels Verbesserungsbedarf. Eine Höhe zwischen 80 und 100 Metern erschien dort angemessen. Der Empfehlung des Kollegiums folgend, startet die UTB ein zweistufiges Wettbewerbsverfahren, das in der ersten Phase städtebauliche Konzepte liefert, in der zweiten die Architektur bestimmt. Die jetzt dort stehenden einstöckigen Gebäude für Gewerbe, etwa Werkstätten und Proberäume, werden abgerissen.

Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) begrüßt das Projekt, insbesondere die soziale Mischung im Gebäude. Es könne „einen wichtigen Beitrag zur dringend benötigten Wohnraumversorgung leisten“. Der Bezirk beabsichtige vor Juli 2020 einen Bebauungsplan aufzustellen. Thomas Bestgen hält eine Fertigstellung des Hochhauses bis 2025 für realistisch.

Retter der „Diese EG“

Die UTB hatte Anfang des Jahres abseits ihres Projekts eine entscheidende Rolle im Bezirk gespielt. Angesichts der drohenden Pleite der Genossenschaft „Diese eG“ und einer möglichen Millionen-Haftung durch den Bezirk, hatte das Unternehmen eine dreimonatige Überbrückungsfinanzierung bereit gestellt – insbesondere zur Rettung der Genossenschaftsmitglieder, sagt Bestgen, die sonst ihre Investitionen verloren hätten.

Nachdem Stimmen laut geworden waren, dass der UTB für ihre Projekte nun Vorteile seitens Baustadtrat Schmidt erwachsen würden, sagte Bestgen jetzt, die Auffassung sei „spätpubertär naiv“. Kein Baustadtrat sei „alleine in der Lage ein Hochhaus in Berlin zu genehmigen, da die Festsetzung eines Bebauungsplans die Voraussetzung dafür ist. Und das ist ausschließlich Sache der Bezirksverordnetenversammlung“.