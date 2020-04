In der andauernden Corona-Pandemie plant der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Straßen zu sperren, um mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. „Das ist in der Prüfung bei uns in der Behörde“, sagte der Leiter des Straßen- und Grünflächenamts (SGA) Felix Weisbrich. „Wir bereiten uns damit auf die deutlichen Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen Anfang Mai vor.“ In vielen Kiezen des Bezirks gebe es pro Einwohner gerechnet nur wenige Quadratmeter Grünfläche, erklärte Weisbrich.

Im Fokus stehe die Frage, wie Kinder und Erwachsene wieder draußen spielen und sich aufhalten können, ohne dass es gleich zu eng werde. Bis zu 30 Straßen, die an Spielplätzen grenzten, würden dafür in Betracht kommen. „Wir würden dann einen Aufenthalt auf der Straße ermöglichen in Ergänzung zum Spielplatz.“ Vor allem am Wochenende plane der Bezirk, Straßen für mehrere Stunden oder tageweise für den Straßenverkehr zu sperren.

Nachbarschaftsgruppen sind gefragt

Alleine könne der Bezirk die Straßensperren jedoch nicht umzusetzen und auf den nötigen Abstand achten. „Wir brauchen dafür Engagement vor Ort“, sagte Weisbrich. Nachbarschaftsgruppen sollen im Auftrag des Bezirksamts die Maßnahmen durchsetzen. „Auch da arbeiten wir derzeit an den Modalitäten.“

Bereits am Sonnabend vor Ostern sperrte der Bezirk die Straßen rund um die Märkte am Boxhagener Platz, am Chamissoplatz und am Südstern, um mehr Platz für die Marktstände zu schaffen. „Dadurch hat sich das Marktgeschehen deutlich entzerrt“, sagte Weisbrich. Die Straßensperrungen würden dort daher auch an den kommenden Sonnabenden beibehalten. Auch rund um den Rudolfplatz und den Lausitzer Platz seien dann abgesperrte Straßen möglich.

Gedränge, als habe es eine Pandemie nie gegeben

Der Bezirk fordert zudem nun zehn Meter Abstand zwischen den Marktständen. In der Praxis kommt das bei vielen Markthändlern gut an. Kräuterverkäuferin Ruth Hennrichs arbeitet derzeit unter alter und neuer Bestimmung. Auf dem Maybachufermarkt in Neukölln, wo noch dicht beieinander verkauft wird und teils ein Gedränge herrscht, als habe es eine Pandemie nie gegeben, beklagt sie am Freitagmorgen, so eng zum Textilienzubehör nebenan zu stehen, dass dessen Kunden bis direkt vor ihren Stand Schlange stehen. Auf dem Boxhagener-Markt von Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg dagegen habe sie sich am vergangenen Sonnabend sicher gefühlt. „Dort zu verkaufen war toll“, sagt die 51-Jährige.

Bäckerin Isabell Noack, die auch auf beiden Märkten anbietet, gefällt die Regelung ebenfalls. „Die Kunden am Boxi mussten aber manchmal erst suchen, wo die Stände jetzt stehen.“ Am Freitag kam sie erstmals in der Coronazeit wieder mit dem komplettem Stand. „Das Geschäft läuft merklich wieder an“, sagt sie.

Dorfanger-Flair

Hinter Kuchen und Brot liegen dieser Tage Desinfektionsmittel und Handschuhe für sie bereit. Aus Unternehmersicht begrüßt auch Nikolaus Fink die großzügige Regelung auf den drei Friedrichshain-Kreuzberger Märkten. Der Chef von „Die Marktplaner“, organisiert neben dem Maybachufer auch sonnabends den Verkauf am Südstern. „Der Bezirk dort hat uns weit mehr Platz zur Verfügung gestellt. Das bekommt jetzt richtig Dorfanger-Flair.“

Absperrungen stehen sonnabends an Blücherstraße und Fontanepromenade. „Ich hoffe, dass der Bezirk auch über Corona hinaus denkt“, sagt der 52-Jährige. Vorstellbar sei, das Angebot von derzeit bis zu 60 Ständen um ein Fünftel zu erhöhen. Denn: „Während Corona ist die Nachfrage auf den Märkten gestiegen.“

Markt muss sich in ein Anwohnerumfeld anpassen

Die neue Flächenzuteilung des Amtes von Mitte vergangener Woche habe ihn zwar überrumpelt. Dabei sollte die Fontanepromenade so genutzt werden, dass Fink aus Erfahrung damit kalkulierte, am Marktmorgen bis zu 50 Autos derer abzuschleppen, die dort parken, weil sie nicht rechtzeitig von den neuen Marktausmaßen erfahren hätten. Üblicherweise sind es um die fünf Wagen. „Aber: Ein Markt muss sich in ein Anwohnerumfeld anpassen, statt dort die Leute zu verprellen“, sagt Fink.

Er schickte dem SGA einen Gegenentwurf, der einen kürzeren und gegenüberliegenden Abschnitt der Fontanepromenade einbezieht. Das Amt stimmte zu. Fink lobt die schnelle unbürokratische Vorgehensweise. Wer am Freitagnachmittag nun noch sein Auto auf der zukünftigen Verkaufsfläche geparkt hatte, fand unter seinem Scheibenwischer einen Zettel des Marktteams vor. Denn dort, so erfuhren viele Autofahrer darin erstmals, wird nun weitflächiger und - statt bisher ab sieben Uhr - nun ab sechs Uhr aufgebaut.