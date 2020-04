Berlin. Tanja Buchwald will gar nicht daran denken. „Wenn ich mir vorstelle, in meinem Geschäft am 30. Mai die Regale abzuschrauben, könnte ich heulen“, sagt die 52-Jährige. 2007 eröffnete sie in der damals gerade sanierten Kreuzberger Marheinekehalle ihre Eisdiele „Tanne B.“ Ende kommenden Monats muss sie schließen. Ihre Vermieterin, die landeseigene Berliner Großmarkt GmbH hat ihr gekündigt. Hintergrund ist ein Untermietvertrag, der nicht genehmigt war.

Während die Großmarkt GmbH auf Anfrage betont, man befinde sich in der Sache auf juristisch sicherem Terrain, sagt Buchwald, dass sie nach langem solidem Verhältnis von ihren Vermietern mehr menschliches Entgegenkommen erwartet hätte. Das Problem ergab sich aus der Sorge aller Eisverkäufer: Wie soll man den Winter überbrücken? Buchwald hat am Lausitzer Platz in Kreuzberg und an der Kantstraße in Charlottenburg weitere Geschäfte. „Jedes Jahr frage ich unter meinen 30 bis 35 Mitarbeitern und bei Bekannten an, ob jemand in der Zeit übernehmen will.“

So waren während der kalten Monate auf den 16 Quadratmetern an der Ecke Bergmann- und Zossener Straße durch andere Nutzer etwa schwäbische Spezialitäten und über drei Winter hinweg Wildfleisch im Angebot. „Jedes Jahr sprach ich das mit dem Centermanagement der Marheinekehalle ab“, sagt Buchwald.

Im vergangenen Winter sollte dies wie üblich wieder geschehen. Nur, dass die selbstgeschulte Eisverkäuferin für die Winterzeit zudem wichtige Pläne für die Zukunft ihres Geschäfts anpacken wollte. „Ich plante, im ‘Bikini’ am Charlottenburger Breitscheidplatz einen Pop-up-Stand aufzumachen, um dort Eis in Bechern, zum Nachhausenehmen, zu verkaufen.“ So wie die Marke „Florida Eis“ zum gefragten Berliner Produkt geworden war, beabsichtigte auch Buchwald einen neuen Markt aufzutun. „Ich wollte im Winter im Bikini selbst mein Eis verkaufen, um Kundenreaktionen aus erster Hand zu bekommen“, sagt sie.

Der Mann, der im Winter die Räume der Eisdiele übernehmen wollte, bat um einen Untermietvertrag. „Er wollte sein Gewerbe anmelden und etwas in der Hand haben, bevor er seinen Kellnerjob in der Markthalle kündigen würde“, sagt Buchwald. Letztlich sei sie darauf eingegangen. Als sie die geplante Winternutzung der Berliner Großmarkt GmbH meldete, habe sie für diese Untervermietung eine Absage bekommen.

Wegen vertragswidriger Untervermietung erhielt Buchwald im November die Kündigung zum 31. Mai 2020. Sie räumt ein, aus Erfahrung und Gewohnheit der früheren Jahre gehandelt zu haben. Dass bei der Vermietergesellschaft immer alles so ankam, wie sie es mit dem Centermanagement besprochen hatte: Dafür habe sie keinen Beleg. „Dennoch: Hätte es da nicht gereicht, mir jetzt die Untervermietung zu untersagen, statt gleich zu kündigen?“

Seitens der Berliner Großmarkt GmbH heißt es auf Anfrage, das Verhältnis zwischen beiden Seiten sei „vorsichtig ausgedrückt“ getrübt. Die Kündigung sei „nicht leichtfertig ausgesprochen“ worden, die eigene Sicht wolle man dennoch aus „Verschwiegenheitspflicht“ nicht darstellen. Immerhin, so Buchwald, sei es den Vermietern an der begehrten Adresse Bergmannstraße nicht um höhere Mieteinnahmen gegangen. Denn auch ihr Angebot, mehr als die bisherigen 40 Euro pro Quadratmeter zu zahlen, habe an der Kündigung nichts geändert.

Im Geschäft liegt jetzt eine Unterschriftenliste aus. Mehr als 2000 Kunden signierten bisher. „Zwischendurch habe ich überlegt, jetzt einfach alles hinzuschmeißen und auch die anderen beiden Eisläden aufzugeben“, sagt sie. Zudem kommt die Kündigung zur Unzeit. Der Mietvertrag für das Eiscafé am Lausitzer Platz läuft nur bis 2023. Darüber, was danach die Kündigungsfristen sein werden, lassen die dortigen Vermieter Buchwald im Dunkeln. Und das Geschäft an der Kantstraße, wo während der Coronazeit nun auch noch das Laufpublikum von Kino und Wilmersdorfer Straße fortgefallen ist, geht schlecht.

Vor ihrem Neustart als Ladenbetreiberin hatte Buchwald bis Anfang der 2000er-Jahre einen gut bezahlten, sicheren Job bei einer Stiftung. Irgendwann war ihr das alles aber zu gleichförmig, zu wenig Herausforderung, und sie schwenkte komplett um. Dieser Tage fragt sich Tanja Buchwald manchmal, ob das ein Fehler war.