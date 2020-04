U1 und U3 unterbrochen - Viel Platz im Ersatzverkehr

Es gibt nicht viele Dinge, die von der anhaltenden Corona-Pandemie profitieren. Der zuletzt vom Virus in vielerlei Hinsicht arg gebeutelten Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist die Krankheit zumindest in diesem einen Zusammenhang jedoch zu Gute gekommen: Wohl selten ist eine massive Unterbrechung im U-Bahnnetz so geräuschlos angelaufen. Seit Dienstagmorgen ist der U-Bahnverkehr auf den Linien U1 und U3 zwischen den Haltestellen Kottbusser Tor und Warschauer Straße gesperrt.

Rund ein Jahr lang rollen wegen Bauarbeiten am Hochbahnviadukt auf dem Abschnitt keine Züge mehr. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen transportiert die Fahrgäste in dieser Zeit zwischen Kreuzbergs Zentrum und der Verbindung zur Stadtbahn in Friedrichshain. Was zu anderen Zeiten womöglich zu übervollen Gelenkbussen und langen Wartezeiten an den Haltestellen geführt hätte, lief am Dienstag zum Start der Sperrung komplett reibungslos.

Im dichten Takt fuhren die Busse die Ersatzhaltestellen an. Zusätzliche Busspuren und ein grundsätzlich niedrigeres Verkehrsaufkommen ließen die meist nur spärlich besetzten Schlenkis gut durch die sonst häufig vollen Kreuzberger Straßen kommen. „Es ist sehr ruhig angelaufen“, erklärte BVG-Pressesprecher Jannes Schwentu. Schon morgens im Berufsverkehr hätten die Kollegen aus der Bus- und U-Bahnabteilung keinerlei Probleme berichtet. Auch Sorgen, durch den Ersatzverkehr kämen sich die Fahrgäste in Corona-Zeiten unnötig nahe, erwiesen sich als unbegründet. „Da war dicke Platz in den Bussen“, so Schwentu. Nachdem die BVG zuletzt in der Corona-Krise wegen fehlendem Platz in der U-Bahn mehr als 200 Beschwerden von Fahrgästen erhalten hatte, wollte man Kritik am Ersatzverkehr vorbeugen. Im Einsatz sind auf der Strecke deshalb an Werktagen 21 Gelenkbusse. Sie sorgen zwischen 6 und 22 Uhr fast für einen Zwei-Minuten-Takt.

Klar ist jedoch auch bei der BVG, dass die eigentliche Bewährungsprobe noch aussteht. Aktuell verzeichnen die Verkehrsbetriebe wegen der Corona-Pandemie nur ein Bruchteil der regulären Fahrgastzahlen. Hinzu kommt, dass in Berlin noch bis zum Wochenende Osterferien sind.

Nach Ende der Ferien und mit einem schrittweisen Herunterfahren der Beschränkungen könnten sich auch die Bedingungen für den Ersatzverkehr ändern. „Wir behalten das im Auge“, versichert Schwentu. Notfalls sei die BVG in der Lage mehr Busse bereit zu stellen. Es sei jedoch auch kein Zufall, dass der Beginn der Bauarbeiten in die Ferien falle, so der Sprecher. „Das Datum wurde mit Bedacht gewählt. So hat man Zeit, sich einzugrooven bis es richtig los geht.“

Oberbaumbrücke erhält statt Busspur breiteren Radweg

Während die Busspuren für den Ersatzverkehr in Kreuzberg vom Kottbusser Tor bis zur Falkensteinstraße eingeführt wurden, gibt es auf der Oberbaumbrücke anders als zeitweilig in der Diskussion keinen Sonderstreifen für den ÖPNV. Für den Schienenersatzverkehr müsse die BVG dort in beiden Fahrtrichtungen die Kfz-Fahrspuren nutzen, teilte der Sprecher der Verkehrsverwaltung Jan Thomsen mit. Dadurch werde es möglich, die zuletzt angekündigte Verbreiterung der Radstreifen auf je drei Meter auf der Oberbaumbrücke zeitgleich zum Schienenersatzverkehr umzusetzen. „Diese Umsetzung ist für die kommenden Wochen geplant“, so Thomsen.

Wird die nur noch einspurige Oberbaumbrücke dann zum Nadelöhr für den Schienenersatzverkehr? Das befürchtet Jens Wieseke, stellvertretender Vorsitzender des Berliner Fahrgastverbands Igeb. „Wenn der Autoverkehr da wieder stark zunimmt, sehe ich auf der Oberbaumbrücke für den Busverkehr einen gewissen Engpass.“ Im Zweifel, so Wieseke, müsse die Oberbaumbrücke dann zugunsten des Ersatzverkehrs in einer Richtung für Autos gesperrt werden.