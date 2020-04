„Herausforderung“ - Vizebürgermeister über die Corona-Lage

Zu seinen Ressorts zählen Gesundheit und Soziales, zwei Felder, denen während der Coronakrise Schlüsselaufgaben zukommen. Zudem ist Vizebezirksbürgermeister Knut Mildner-Spindler (Linke) jetzt Chef im Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) fällt wegen Krankheit – nicht wegen Corona, wie es aus ihrem Büro heißt – aus. Ein Gespräch über die Auswirkungen der Krise in dem Innenstadtbezirk, in dem überdurchschnittlich viele Bewohner auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.

Herr Mildner-Spindler, was sind in Zeiten der Krise die größten Einschränkungen, die Menschen im Bezirk hinnehmen müssen?

Es sind massive Einschränkungen des sozialen und öffentlichen Lebens. Vom Treffen mit Freunden und Verwandten bis zum Besuch von Spielplätzen, von Lokalen und Kulturveranstaltungen. Da haben wir ja einen drastischen Schnitt erlebt. Für Kinder ist die Schließung von Kitas und Schulen eine völlig unerwartete Ausnahmesituation.

Was sind jetzt die häufigsten Anfragen der Bürger an die Mitarbeiter?

Das Gesundheitsamt erlebt an seiner Hotline die große Verunsicherung derer, die sich fragen, ob sie das Virus haben oder als Kontaktpersonen ermittelt wurden und sich fragen: Wie muss ich mich verhalten? Was bedeutet Quarantäne? Wo bekomme ich Hilfe? Im Jobcenter geht es etwa um Neuanträge, weil sich die Kontaktsperre auf Arbeitsverhältnisse und damit auf die finanzielle Situation niederschlägt. Gleiches bewegt Menschen, die sich wegen einer Hilfeleistung ans Sozialamt wenden.

Wie erleben diese Menschen die Krise?

Vielfach bewegen existenzielle Sorgen die Menschen. Selbstständige, Gewerbetreibende, Gastronomen, die jetzt schließen mussten, fragen sich, wie es weitergeht. Es gibt den Gastwirt, der von einem Tag auf den anderen zumachen muss und nicht weiß, ob er die Bestände in seinem Lager verbrauchen kann und wie er seine Mitarbeiter und die Miete bezahlen kann. Oder der Fischhändler am Kottbusser Tor, der sich fragt, ob er noch Ware bestellen soll und ob die dann überhaupt geliefert werden würde.

Es gibt 2000 Mitarbeiter im Bezirksamt. Wie ist Ihr Krankheitsstand?

20 bis 25 Prozent. Das ist in der Jahreszeit fast normal.

Welche Bereiche sind wegen Corona geschlossen, was bleibt?

Das Bezirksamt hat seit dem 13. März den Betrieb der Verwaltung weitgehend reduziert und auf Notversorgung umgestellt. Davor waren schon öffentliche Angebote wie von Weiterbildung und Kultur, Bibliotheken, Senioren-, Jugend- und Nachbarschaftseinrichtungen geschlossen worden. Gleichzeitig müssen wir den Bürgern weiterhin verlässlich den Zugang zu Bereichen, die Hilfe und Unterstützung bieten, gewährleisten. Das betrifft etwa das Jugendamt, das Sozialamt und das Amt für Bürgerdienste. Auch weiterhin muss Kinderschutz gewährleistet sein, und auch der Sozialpsychiatrische Dienst ist für Bürger in seelischen Krisen da. Sozialamt und Jobcenter bieten Leistungen der Grundsicherung. Die Arbeit muss da weiter gehen.

Welche Umbesetzung von Mitarbeitern aus jetzt weniger benötigten Bereichen gibt es etwa im Gesundheitsamt?

Die Aufgaben des Infektionsschutzes haben jetzt absolute Priorität, das können die Ärzte und Gesundheitsaufseher dieses Bereichs nicht allein bewältigen. Deshalb bekommen sie Unterstützung aus allen anderen Bereichen des Gesundheitsamts. Im ganzen Bezirksamt werden Kollegen eingesetzt, um an anderer Stelle zu unterstützen, im Gesundheitsamt aber auch im Straßen- und Grünflächenamt. Auch das Jobcenter organisiert sich intern neu, um den Anstieg der Neuanträge zu bewältigen.

Der Bezirk bietet auch eine Hotline des Sozialamts an. Was leistet sie?

Die Hotline bietet ein offenes Ohr und Beratung zu Hilfsangeboten für Bürgerinnen und Bürger im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Mit einer Telefon-Hotline will das Amt für Soziales in Friedrichshain-Kreuzberg einen Beitrag dazu leisten, der Vereinsamung entgegenzuwirken und bei der Suche nach Hilfe zu unterstützen.

Nähern wir uns dem Punkt, an dem das Bezirksamt handlungsunfähig wird?

Nein. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Punkt nicht erreichen. Es sei denn, es gibt eine Verschlechterung der Situation, wie wir sie etwa in Italien sehen. Aber auch dann muss das Bezirksamt handlungsfähig bleiben.

Sie leiten allmorgendlich die Telefonkonferenz des Krisenstabes. Berichtet das Jugendamt schon von einem Anstieg häuslicher Gewalt?

Nein. Das muss aber nicht so bleiben, und es ist zu vermuten, dass viele Bürger zunehmend überfordert sind von der Situation.

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat trotz Innenstadtlage markante Grünanlagen wie den Görlitzer Park. Patrouilliert das Ordnungsamt, um etwa die Kontaktbeschränkungen sicher zu stellen?

Ja, sowohl Ordnungsamt als auch Straßen- und Grünflächenamt sind unterwegs und müssen dabei immer wieder – höflich – Gruppen auflösen.

Vor 25 Jahren haben Sie als Bezirksverordneter angefangen. Sie gehen im kommenden Jahr in den Ruhestand. Hätten Sie sich die jetzige Großlage gern erspart oder ist das etwas, was Sie im Rückblick als wichtige persönliche Erfahrung sehen werden?

Grundsätzlich: Ich wünschte, die Erfahrung mit der jetzigen Pandemie mit all dem Schrecklichen, was sich daraus entwickelt, wäre der Menschheit erspart geblieben. Als Verantwortlicher mache ich nun, was notwendig zu tun ist. Das tue ich in gewisser Weise mit Freude, denn wir arbeiten im Bezirksamt verantwortungsvoll, kollegial und unaufgeregt zusammen. Und wir können uns auf das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamts verlassen. Und ich muss sagen: Ich hatte mich vielleicht innerlich schon darauf eingestellt, dass das Ende meiner Amtszeit naht. Die aktuelle Situation ist da noch einmal eine Herausforderung.