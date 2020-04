U-Bahn: U1 und U3 in Kreuzberg ein lang Jahr gesperrt

Auf Fahrgäste der U-Bahn in Kreuzberg und Friedrichshain kommen langfristige Einschränkungen zu. Wegen Bauarbeiten am Hochbahnviadukt wird der Verkehr auf den Linien U1 und U3 für rund ein Jahr zwischen den Stationen Kottbusser Tor und Warschauer Straße unterbrochen. Direkt nach dem Osterwochenende heißt es ab kommendem Dienstag am Kottbusser Tor: „Endstation“.

U-Bahnlinien U1 und U3: Züge enden wegen Bauarbeiten am Kottbusser Tor

Die im längsten Teil der Bauzeit vier Stationen umfassenden Sperrung des U-Bahnverkehrs im Herzen Berlins ist weitreichend, jedoch dringend nötig. Denn auf der Hochbahn durch Kreuzberg rollen die U-Bahnen auf dem Stahlviadukt von Deutschlands ältester U-Bahnstrecke. Schon 1896 wurde mit den Arbeiten an der Verbindung begonnen. Seit 1902 rattern die Züge hoch über dem Straßenverkehr auf der Stahlkonstruktion, die seit 1925 mehrfach umgebaut wurde.

Doch die Witterung und die Züge, die täglich über das Hochbahnviadukt fahren, beanspruchen das Material stark, erklären die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Daher seien nun umfangreichen Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nötig. Im Mittelpunkt stünden dabei die Brückenbauwerke sowie die inzwischen rund 40 Jahre alten Gleise und Fahrbahnen.

Bauprojekt am Hochbahnviadukt läuft bereits seit dem Jahr 2000

In den nächsten zwölf Monaten werden die Bauleute dafür 2220 Meter Fahrschienen aus- und einbauen und 1400 Meter Stromschienen erneuern. 460 Meter der rund 4,6 Kilometer langen Hochbahn werden dabei ohne Schotter als sogenannte „feste Fahrbahn“ neu aufgebaut. Insgesamt werden dadurch rund 3130 Schwellen aus- und etwa 1300 wiedereingebaut. Auch den Gleisschotter nimmt sich die BVG vor. Ganze 2300 Tonnen Gestein entsorgt das Unternehmen und verwendet 1450 Tonnen auf dem verkürzten Abschnitt gereinigt wieder. Auch erhalten die Gleise für einen besseren Lärmschutz elastische Unterlagen. Am U-Bahnhof Schlesisches Tor werden zudem die Bahnsteigkanten saniert und der Einbau eines Aufzugs vorbereitet.

Die Arbeiten am Hochbahnviadukt ziehen sich insgesamt schon zwei Jahrzehnte hin. „Unsere Arbeiten an der rund 4,8 Kilometer langen Hochbahn begannen bereits im Jahr 2000 und laufen in Etappen“, sagt BVG-Bauchef Uwe Kutscher. „Hätten wir alles in einem Stück machen wollen, hätten wir nicht nur die U-Bahn für zirka drei Jahre voll sperren müssen. Auch der Straßenverkehr in Kreuzberg wäre für diese lange Dauer stark eingeschränkt gewesen.“ Zudem habe die BVG zeitlich parallel verlaufende Großbaustellen im eigenen Haus und mit der S-Bahn koordiniert, so etwa am Gleisdreieck.

BVG bietet statt U1 und U3 Ersatzverkehr mit Bussen an

Wird die Strecke dann in etwa einem Jahr wieder in Betrieb genommen, sind die langandauernden Sanierungsarbeiten an der Strecke laut BVG vorläufig abgeschlossen. „Weitere Instandsetzungen an den Bahnhöfen folgen in den kommenden Jahren“, heißt es von den Verkehrsbetrieben.

Bis dahin wird für Fahrgäste der Weg durch Kreuzberg in den nächsten zwölf Monaten umständlicher. Zwischen Kottbusser Tor und Warschauer Straße verkehrt statt der U-Bahn ein Ersatzverkehr mit Bussen. Bis zu 21 Gelenkbusse seien dafür wochentags eingeplant, teilt die BVG mit. Angesichts der Corona-Pandemie werde man das Fahrgastaufkommen genau beobachten. Bei hoher Auslastung werde versucht, zusätzliche Fahrzeuge einzusetzen.

Mitte Juni ist die U-Bahn bereits am Hallesches Tor unterbrochen

Mitte Juni verlängert sich die Streckensperrung für eine Woche noch bis zum U-Bahnhof Hallesches Tor. Auch auf diesem Abschnitt verkehren dann Ersatzbusse. Damit die Fahrzeuge im dichten Kreuzberger Verkehr schnell vorankommen, wurden unter anderem entlang der Skalitzer Straße schon jetzt temporäre Busspuren für die Zeit der Bauarbeiten eingerichtet. Auch Radfahrer erhalten somit in Kreuzberg mehr Platz.

ÖPNV-Nutzern, die den Bereich lieber umfahren wollen, empfiehlt die BVG, auf die U8 zwischen Kottbusser Tor und Alexanderplatz umzusteigen und von dort aus die S-Bahnlinien auf der Stadtbahn zur Warschauer Straße zu nutzen. Von Westen kommend, können Fahrgäste dazu auch ab Gleisdreieck auf die U2 Richtung Alexanderplatz umsteigen.