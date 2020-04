Berlin. Nina ist in Sorge. Ein schwerer Husten plagt sie, dem Sohn und der Mutter daheim geht es ähnlich. So ist die zierliche 35-Jährige mit dem selbstgenähten hellblauen Mundschutz den Weg von Lichtenberg nach Kreuzberg gekommen, um sich zügig und unbürokratisch testen zu lassen. In Ausnahmezeiten wählt da auch die Praxis an der Bergmannstraße 110 Ausnahmemaßnahmen: Getestet wird in einer Garage auf dem Hinterhof.

An der offiziellen Coronahotline sei sie mit ihrem Wunsch, getestet zu werden, abgeblitzt. „Die Haltung war: Was wollen Sie eigentlich?“, sagt Nina. Die Bilder von Wartenden vor Krankenhäusern, die dann doch nur fortgeschickt werden, hätten sie ebenfalls abgeschreckt. Anders bei Dr. Nikolai Westphal, einem von drei Inhabern der Praxis „Zentrum für ganzheitliche Medizin“, in der insgesamt sieben Ärzte arbeiten. Dort hat Nina für diesen Vormittag einen Test-Termin bekommen.

Ein Schild an der Tür leitet sie direkt auf den Hinterhof. Dort erwartet Nina ein gruseliges Szenario. Zwei Männer in Kitteln, Gummihandschuhen, Schutzbrillen, professionellen FFP-Masken und Haarhauben stehen reglos an der geöffneten Holztür einer Garage. So werden hier Testpersonen empfangen.

Eine Schwester nimmt Nina die Krankenkassenkarte ab, verschwindet in der Praxis. Dort liest sie die Karte ein, desinfiziert sie und bringt sie zurück auf den Hof. Einer der Ärzte, der 36 Jahre alte Simon Hertrampf, bittet Nina in das, was er augenzwinkernd „unsere Corona-Lounge“ nennt. Die Garage ist durch einen Paravent von dem getrennt, was dahinter kraftvoll zusammengeschoben wurde. Ein Rad, ein Regal mit Büchern und Aktenordner, ein paar Stiefel. Davor sitzt Nina, neben ihr ein modischer Beistelltisch aus Holz und Draht, darauf Nierenschalen, Infozettel, ein Clipboard, auf dem ein Fragebogen klemmt, den sie jetzt ausfüllt.

Die kurzen Checks sind für die Besucher wichtig

Der eigentliche Test dauert Sekunden. Arzt Hertrampf führt ein Stäbchen in den Rachen, mancher der an diesem Morgen sechs Patienten bekommt da einen kurzen Würgimpuls, danach steckt er es in eine keimfreie Röhre, die mit dem Namen der Testperson ins Labor geht. Ein Blick in Ninas Mund gibt ihm allerdings große Gewissheit, dass sie das Virus nicht in sich trägt.

Die kurzen Checks sind für die Besucher wichtig. Allgemeinmediziner Nikolai Westphal (40) hatte am Morgen in der Garage eine junge besorgte Amerikanerin in robuster schwarzer Kleidung bei winterlichen Temperaturen kurzerhand mit dem Stethoskop abgehört, um ihr dann zu attestieren: „Alles normal.“ Trotzdem: In ihrer Wohngemeinschaft möge sie sich so lange von den anderen fernhalten, bis das Ergebnis aus dem Labor komme. Spätestens am Folgetag ist es da, sagt Westphal. Neulich bekam er das Ergebnis spät abends. Westphal schickte dem daheim Wartenden um 23.30 Uhr die erlösende SMS: Test negativ.

420 Coronavirus-Tests schon durchgeführt, nur 27 waren positiv

Seit Anfang März haben die Ärzte der Praxis 420 Tests vorgenommen. Nur 27 waren davon positiv. Zwei Menschen, die schon mit Atembeschwerden erschienen waren, wiesen sie sofort in ein Krankenhaus ein. „Den ersten Test habe ich nach einem Anruf des Gesundheitsamts um die Ecke in der Wohnung einer Patientin gemacht“, sagt Westphal. „Von Kopf bis Fuß in Schutzmontur: Ich sah aus wie aus einem schlechten Film.“

Vor drei Wochen hatte das Ärzteteam auf die Seuche reagiert. „Lasst uns 1000 Euro in die Hand nehmen und das nötige Material besorgen“, erinnert sich Westphal. Nicht über das deutsche Gesundheitssystem gelangten er und die Kollegen an alles Notwendige - sondern über Ebay. 1000 Masken, 300 Kittel aus nordrhein-westfälischen Ex-Bundeswehrbeständen. „Die Tupfer für die Tests schickt uns das Labor – da gibt es keine Engpässe“, sagt Westphal.

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie weniger Patienten in der Praxis

Als private Praxis habe man mehr Spielraum für Spontaneität als die offiziellen Coronavirus-Untersuchungsstellen der Stadt, sagt er. Gleichzeitig kämen seit Ausdehnung der Seuche weit weniger Patienten in die Praxis. Das läge wohl daran, dass die Angst bestehe, sich anzustecken, man gehe zudem weniger hinaus, weshalb es zu weniger Krankheitsübertragungen komme.

Eine Prognose für den Seuchenverlauf gibt der Mediziner nicht. Persönlich versuche er, die bedrohliche Lage zu verdrängen, immerhin sei seine Frau schwanger, die Betreuung der gemeinsamen vierjährigen Tochter halte sie zudem jetzt davon ab, ihr neues Arbeitsprojekt voranzubringen. Die Situation sei eine Herausforderung, sagt Nikolai Westphal. Privat und für die Arbeit in der Praxis.