Berlin. Die unzureichende Schwimmbadversorgung ist in Friedrichshain-Kreuzberg seit Jahren Dauerthema. Ein Lichtblick ist jetzt die Ankündigung von Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne). Demnach könnte in diesem Jahr das Interimsbad an der Prinzenstraße in Kreuzberg fertiggestellt werden. Die Probleme bei der Versorgung für Schüler, Familien und Vereine sind damit allerdings nicht gelöst.

Baustadtrat Schmidt geht von einer Genehmigung aus Schmidts Verwaltung liegt ein Bauantrag der Berliner Bäder Betriebe (BBB) vor. Die reinen Herstellungskosten liegen bei rund 3,8 Millionen Euro. Er gehe von einer Genehmigung aus, sagte der Stadtrat. Vorgesehener Baubeginn ist in diesem Frühjahr. Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) kündigte Start des Schwimmbadbaus an.

Foto: Patrick Goldstein Dafür wird ein Nebengebäude am Entsorgungsplatz des Sommerbades abgerissen. Derzeit ist geplant, die provisorische Halle fünf Jahre lang zu nutzen. Wie die BBB auf Anfrage mitteilten, wird dieser Termin eingehalten. Eine Beeinträchtigung durch die Corona-Pandemie gibt es nicht. Eine BBB-Sprecherin sagte, es soll eine Halle mit 25-Meter langem Becken und fünf Bahnen errichtet werden. „An Wochentagen steht sie Schulklassen und Vereinen zur Verfügung. Am Wochenende ist sie für die Öffentlichkeit geöffnet.“ Neuer Eingang an der Gitschiner Straße Das Sommerbad ist während der warmen Monate vor allem ein sozialer Treffpunkt. Auf dem Gelände gibt es neben dem 50-Meter-Becken etwa ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche, den Kinderspielplatz mit Wasserplansche und eine Cafeteria. Die neue Halle wird auf der Nordwiese entstehen und eigene Dusch- und Umkleidebereiche haben. Der Zugang zum Sommerbad befindet sich an der Prinzenstraße. Für die neue Halle wird es einen eigenen Eingang an der Gitschiner Straße geben. Ursprünglich diskutiert wurde eine Traglufthalle, die das bestehende Hauptbecken des Freibads überspannt hätte. „Wir haben aber dafür geworben, dass es eine Lösung gibt, die einen Betrieb über das gesamte Jahr hinweg ermöglicht“, sagte der Schul- und Sportstadtrat Andy Hehmke (SPD). Probleme des Bezirks bei der Schwimmbadversorgung enden nicht Mit der neuen Interimshalle enden die Probleme des Bezirks bei der Schwimmbadversorgung nicht. Diese bleibe auch nach ihrer Eröffnung für Schul- und Vereinssport sowie Familien und Freizeitschwimmer unzureichend, sagte Hehmke. Gleichzeitig steige die Zahl von Grundschülern im Bezirk, was neuen Bedarf nach weiterem Schwimmunterricht bedeute. Schon jetzt werden Klassen und Vereine auf Hallen in anderen Bezirken umgeleitet. Einsatz für ein Bad, das das ganze Jahr geöffnet ist: Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD).

Foto: Patrick Goldstein Die immer neue Umorganisation für Schulen und Vereine ist im Bezirk zum Dauerzustand geworden. Im Oktober 2018 war die wichtige Holzmarkt-Schwimmhalle in Friedrichshain geschlossen worden. Vereine, die bis dahin dort trainiert hatten, wurden auf die Schwimmhallen Fischerinsel in Mitte und Baumschulenweg in Treptow-Köpenick verteilt. Andere Nutzer bekamen feste Zeiten im Kreuzberger Spreewaldbad. Eine baldige Nutzung der Holzmarkt-Schwimmhalle aber ist ausgeschlossen. Die Halle aus dem Jahr 1976 wies zuletzt erhebliche Schäden der Bausubstanz an Becken und Beckenumgang auf. Ein beauftragtes Ingenieurbüro kam zum Gutachterergebnis, dass temporäre Abstützmaßnahmen oder Nacharbeiten nicht ratsam seien. Abriss des Bads statt Sanierung Die BBB haben nun andere Pläne auf dem Areal: Statt einer auf sieben Millionen Euro geschätzten Sanierung soll abgerissen werden und ein Gebäude mit einem Nutzungsmix aus Bad, Studentenwohnungen und Gewerbe entstehen. Der Plan stand zuletzt im November 2019 auf der Tagesordnung des Sportausschusses im Abgeordnetenhaus – und wurde vertagt. Aber auch die Nutzung des Spreewaldbads endet bald. Schon im vergangenen Jahr sollte dessen Sanierung starten, sie beginnt nun voraussichtlich Ende dieses Jahres. Die BBB wollten dies mit der Eröffnung des Interimsbades Prinzenstraße abpassen, damit keine Versorgungslücke entsteht. Öffnet das neue Bad, schickt das Bezirksamt die Klassen vom Spreewaldplatz in die Prinzenstraße. Sportstadtrat fordert Neueröffnung des Baerwaldbads Zumindest besteht Rechtssicherheit für das Baerwaldbad in Kreuzberg. Nach langem Streit mit dem Betreiber vor dem Landgericht befindet es sich in Bezirkshand. Stadtrat Hehmke fordert gemäß eines Beschlusses der Bezirksverordnetenversammlung von 2019 vom Land Berlin, das Bad zu sanieren und über die BBB wieder zu öffnen. Das Ergebnis eines Gutachtens über den baulichen Zustand des mehr als 100 Jahre alten Gebäudes steht noch aus. Der Bezirkssportbund beklagt die „große Unsicherheit in den Vereinen“. Der Umzug zum Baumschulenweg etwa habe Clubs Mitglieder gekostet. „Die Zahl der Menschen im Bezirk wächst. Aber die Wasserflächen nicht“, sagt Sportwart Mike Hoffmann. Auch weiß der Sportbund nicht, ob alle Schwimmzeiten der Spreewaldhalle eins zu eins auf die Prinzenstraße übertragen werden. Die BBB wollte bei einem Treffen am Montag darüber informieren. Der Termin wurde aber abgesagt. Wegen Corona.