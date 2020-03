Görlitzer Park: Mit Kichererbsen gegen Dealer

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg will eine neue Form von Leben in den Görlitzer Park bringen. Im ersten Quartal dieses Jahres will man die Bewirtschaftung einer Ausschank- und einer Grillfläche vergeben. Zudem können sich Interessenten darum bewerben, auf dem Areal vor dem ehemaligen „Edelweiß“ einen Imbisswagen zu betreiben.

Neben einer Versorgung der Besucher des Parks steht dabei sicherlich der Zweck im Mittelpunkt, ein Stück Normalität zurück zu bringen. Momentan ist der Park von Drogenhändlern geprägt, die die Passanten offen ansprechen. Nachdem das Areal jahrelang für den Handel mit Cannabis bekannt war, verschärfte sich im vergangenen Jahr die Situation. Es werden zunehmend harte Drogen angeboten, es kam zu Körperverletzungen unter den Dealern. Diese treten zudem immer weitläufiger im Kiez auf, etwa am U-Bahnhof Schlesisches Tor, wo sie die Aussteigenden empfangen. Drogenverkauf auf Restaurant-Terrasse Die CDU in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hatte im Oktober 2019 einen Vorstoß versucht. Sie beantragte, dass das Bezirksamt das geschlossene Lokal Edelweiß unverzüglich wiedereröffnet. Grund: Seit Schließung habe sich die Situation im Park erheblich verschlechtert. Eingang und Terrasse seien zu oftbesuchten Verkaufsorten geworden. Die BVV lehnte den Antrag ab. Inzwischen ist dort tagsüber meist ein Polizeifahrzeug geparkt. Die Idee von neuer Gastronomie war im vergangenen Jahr aufgekommen. Im Bezirksamt waren Stände etwa mit Kaffee und Falafel diskutiert worden. Bierausschank sei allerdings nicht geplant, so eine Bezirksamtsprecherin. Für die Gastronomie solle das Vermeiden von Müll verbindlich festgelegt werden, sagte sie damals. Bewerbungen für die Gastroangebote gehen an: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abt. Familie, Personal, Diversity, Straßen- und Grünflächen,Straßen- und Grünflächenamt, Fachbereich Grünflächen SGA GA 1, Postfach 35 07 0110216 Berlin