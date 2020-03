Clankriminalität auch ein Fall für Kreuzberger Ordnungsamt

Bei Einsätzen mit Polizei und Zoll sind auch die Bezirksamtmitarbeiter in Friedrichshain-Kreuzberg gefragt.

Berlin. Der für das Ordnungsamt zuständige Stadtrat Andy Hehmke (SPD) hat erklärt, dass auch in Friedrichshain-Kreuzberg eine regelmäßige Einbindung des Bezirksamts in den Kampf gegen Clankriminalität stattfindet. So gebe es im Bezirk, gemäß Absprache im Rat der Bürgermeister, eine Ansprechperson für Verbundeinsätze.