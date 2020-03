Urlaub für Kinder und Jugendliche

Während das Coronavirus Berliner Schul- und Jugendreisen in besonders stark betroffene Länder überschattet, lädt das Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg in Kooperation mit der Schreberjugend Berlin zu Trips in Deutschland ein. Im Bezirk wohnende junge Menschen können dabei sein. Angeboten wird eine Osterfahrt nach Mölln in Schleswig-Holstein vom 9. bis 7. April für 10- bis 17-Jährige. Kosten betragen 270 Euro oder 135 Euro für Geschwisterkinder, Berlinpassbesitzer und Leistungsempfänger.

Nach Hannesried (Oberpfalz) geht es vom 27. Juni bis 17. Juli. Dabeisein können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren. Der Preis beträgt 190/95 Euro. Alle Informationen gibt es unter Tel. 90298 1414 und fsb@ba-fk.berlin.de.