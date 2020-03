Wer ist der Eigentümer der „Rigaer 94“?

Polizisten in der Rigaer Straße

Der Senat will das Szene-Haus kaufen, weiß aber nicht mit wem er verhandeln soll. CDU spricht von „Bankrotterklärung des Staates“.

Berlin. Der Senat verfolgt weiterhin das Ziel, das von Linksmilitanten bewohnte Haus in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain zu kaufen. Das bekräftigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss. Wann und wie dies umgesetzt werden kann, bleibt aber offen. Denn wer sich hinter der im Grundbuch eingetragenen Eigentümergesellschaft „Lafone Investment“ verberge, sei immer noch unklar. „Das Land Berlin kann nicht mit unbekannten Personen Kaufverhandlungen führen“, sagte Geisel.