Schule in Berlin: SPD will späteren Schulstart in Friedrichshain-Kreuzberg testen

Eltern erleben es jeden Morgen: Ihre Kinder starten eilig in einen langen Schultag. Die müssen sich stylen, zügig essen und nicht selten lange Wege zu einem Unterricht zurück legen, der bereits um acht Uhr beginnt.

Das bringt die SPD-Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Friedrichshain-Kreuzberg auf den Plan. Sie will Eltern, Schüler und Lehrer an Grund- und weiterführenden Schulen nun entlasten.

Bei der BVV-Sitzung an diesem Mittwoch bringt sie daher den Antrag für einen Modellversuch ein, bei dem die Schule morgens später anfangen soll. Während man beim Bezirkselternausschuss Schule eine Verschiebung begrüßt, warnt man dort allerdings auch davor, dass dies Folgen zum Beispiel auf die Organisation des Schulessens hätte.

Späterer Schulstart: Es muss geprüft werden, welche Jahrgänge teilnehmen

Geht der Antrag von SPD-Fraktionsvize Frank Vollmert durch, würde der Bezirk unter Schulen und Gremien die Bereitschaft abfragen, den Schulbeginn zu verlegen. Später würden Erfahrungen und Auswirkungen bewertet und untersucht werden, wie weitere Schulen eingebunden werden können.

Deren Konferenzen entscheiden selbstständig über den Unterrichtsstart. Vollmert sagt, es sei zu prüfen, welche Jahrgänge teilnehmen. „Auch mitgedacht werden muss, dass manche Eltern schon ab acht Uhr bei der Arbeit sind. Da wird eine Betreuung gebraucht.“ Grundsätzlich aber gelte: „Ausgeschlafen lernt es sich einfach besser. Deshalb ist es sinnvoll, abseits des Üblichen etwas Neues auszuprobieren.“

Bei der Senatsschulverwaltung äußert man sich auf Nachfrage weder für noch gegen späteren Unterricht. Es gelte das Prinzip der eigenverantwortlichen Schule. Markus Hanisch, Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin, begrüßt einen späten Schulstart. Dies könne natürlich dazu führen, dass nachmittags mehr Unterricht stattfinde, sagt er.

Der Vorsitzende des Landeselternausschusses Schule, Norman Heise, sagt, Schulen müssten abwägen, wo die Vor- und Nachteile lägen. Gründe für eine Verschiebung gebe es viele: „Angefangen bei der Reduzierung von Verspätungen über die Beobachtung des Biorhythmus’.“ Auch ließen sich so Unterstützungsangebote für die Kinder und Jugendlichen in die Zeit vor Schulbeginn legen.

Späterer Schulstart hat Auswirkungen auf den Schulablauf

Allerdings hätte ein späterer Schulstart auch Auswirkungen auf den weiteren Schulablauf. Schulorganisatorisch sei da Einiges zu beachten, etwa die Verschiebung der Arbeitszeiten des Schulpersonals und der Beginn von AGs, also Arbeitsgemeinschaften, die nicht unter den Pflichtunterricht fallen. Hinzu komme die außerschulische Nutzung der Räume, etwa der Sporthalle. „Schulessen ist gegebenenfalls auch zu bedenken“, sagt Heise. „Hier wäre mit dem Caterer zu klären, wie das gelöst werden kann.“

Tatsächlich ist offen, wie das ab dem Schuljahr 2019/20 zumindest in den Grundschulen eingeführte kostenfreie Mittagessen mit einer Verschiebung des morgendlichen Starts zu vereinen wäre.

Das Problem: Schulen hatten schon jetzt zu wenig Zeit, die Umsetzung der kostenlosen Verpflegung vorzubereiten. Es gab Bauarbeiten für Essensausgabestellen; Unterrichts-, Hort- und andere Zimmer wurden zu Essensräumen, Ausgabestellen oder Spülküchen. Die neue Nachfrage und der geringe Platz erforderten oft ein scharf getaktetes Schichtsystem in den Mensen. Das gerade im Laufen befindliche System müsste bei späterem Schulbeginn noch einmal neu justiert werden.

Lange Schlangen vor der Essensausgabe

Beispielsweise bilden sich in der Friedrichshainer Justus-von-Liebig-Schule lange Schlangen vor der Essenausgabe, sagt Peter Heckel, stellvertretender Vorstand des Bezirkselternausschusses Schule (BEA). „Es gibt Schulen mit zwei oder drei Essensschichten. Wenn das letzte Kinder der letzten Schicht seinen Teller hat, bleiben ihm fünf bis zehn Minuten fürs Essen, um nicht zu spät zur nächsten Stunde zu kommen“, kritisiert er.

Um eine angemessene Versorgung anzubieten, sei es nun nötig, den Schulraum zu erweitern. Insgesamt befürworte der BEA einen variablen Unterrichtsbeginn. „In Zeiten, wo viel Schulstoff zu bearbeiten ist, muss man dann wieder eher in die Schule“, regt Heckel an.

Heranwachsende mit chronischem Schlafmangel

Studien belegen die Leistungssteigerung zumindest bei Teenagern durch einen späten Schulstart. Bei einem Gymnasium in Singapur wurde 2016 die erste Stunde von 7.30 auf 8.15 Uhr verlegt. Schüler hatten daraufhin im Schnitt 24 Minuten mehr Schlaf.

Eine Studie der Universität Leipzig ergab im selben Jahr, dass schon eine halbe Stunde weniger Schlaf die Leistungsfähigkeit in der Schule um 30 Prozent reduziert. Laut Deutscher Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin mache der im europäischen Vergleich hierzulande frühe Schulbeginn besonders Menschen ab der Pubertät zu schaffen.

Bei ihnen, erläutert eine deutsch-niederländische Studie von 2014, seien innere Uhr und sozialer Lebensrhythmus nicht in Einklang: Ihre Schlafenszeit beginne von Natur aus spät. Geweckt würden sie wegen der Schule dagegen aber früh. „So leiden Heranwachsende an chronischem Schlafmangel, der ihre schulische Leistung beeinträchtigt“, so die Untersuchung.

Schüler des John-Lennon-Gymnasiums sprachen sich gegen Verlegung aus

2009 wurde im John-Lennon-Gymnasium in Mitte über eine Verschiebung abgestimmt. Die Gesamtschülervertretung hatte vorgeschlagen, die erste Stunde im Winter erst um neun Uhr beginnen zu lassen. 58 Prozent sprachen sich allerdings dagegen aus. Die älteren Schüler waren zwar für einen späteren Start. Die jüngeren überstimmten sie allerdings.

Der damaligen Schulleitung zufolge hatten sie befürchtet, ihre Freizeitaktivitäten nicht zu schaffen, wenn sie später nach Hause kommen. Angesichts des inzwischen umfassenderen Verbreitungsstands von Ganztagsschulen in Berlin hätten sich die meisten Kinder und Eltern aber seitdem an die Schule am Nachmittag gewöhnt, sagte GEW-Sprecher Hanisch.