Fahrradwege in Friedrichshain-Kreuzberg sind in einem desolaten Zustand. Ein Antrag der Grünen könnte das nun ändern.

Berlin. Für Radfahrer ist der Radweg an der Stralauer Allee in Friedrichshain eine tückische Falle – an manchen Stellen drücken Baumwurzeln den Asphalt zu kleinen Hügeln nach oben, wenige Meter weiter zwingen Schlaglöcher zu Ausweichmanövern. Und generell fühlt sich der Weg eher an, als führe man über ein gerodetes Maisfeld denn über einen Straßenbelag.