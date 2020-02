Die Hausburg-Grundschule in Friedrichshain wurde im laufenden Schulbetrieb saniert. Jetzt sind die Arbeiten beendet.

Schule Hausburg-Grundschule in Friedrichshain: Bauarbeiten beendet

Die Schüler an der Hausburg-Grundschule in Friedrichshain können jetzt wieder alle Räume nutzen. Nach drei Jahren sind die Bauarbeiten beendet. Für Schüler und Lehrer geht eine mitunter entnervende Zeit zu Ende. Denn gearbeitet wurde im laufenden Schulbetrieb. „Es war in der Tat ein sehr steiniger und staubiger Weg“, kommentierte Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD).