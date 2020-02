Kommt die Hotline für Spritzenfunde?

Eine benutzte Spritze liegt im Gebüsch nahe des U-Bahnhofes Hallesches Tor in Berlin. In der Gegend dort werden besonders häufig Spritzen gefunden.

Berlin. Künftig soll es für Friedrichshain-Kreuzberg eine Hotline geben, um gefundene Spritzen zu melden. Das will zumindest die Grünen-Fraktion. Sie fordern in einem entsprechenden Antrag an die Bezirksverordnetenversammlung, die Telefonnummer sowie eine Mailadresse „gut sichtbar“ auf der Internetseite des Bezirksamts zu platzieren. Weiter sollen auf der Seite die wichtigsten Informationen für Menschen stehen, nachdem sie mit einer Spritze in Kontakt gekommen sind.