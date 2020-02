Poller im Samariterkiez: Das sagen die Anwohner

Es war zu erwarten, dass sich die Anwohner für das Thema interessieren würden. Doch damit hatte niemand gerechnet: Beim Diskussionsabend zur Verkehrsberuhigung im Samariterkiez war der Andrang im Veranstaltungsraum der Musikschule an der Friedrichshainer Zellestraße so groß, dass noch nach Beginn des Abends Betroffene und Nachbarn vor dem Eingang in einer 50 Meter langen Menschenschlange warteten.

Dicht gedrängt: Teilnehmer im Musiksaal hören die Eingangsworte von Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes.

Foto: Patrick Goldstein

Kein Wunder. Denn drinnen stand auf Einladung des Bezirks das erste offizielle Aufeinandertreffen der unversöhnlichen Lager bevor. Einerseits die Vertreter und Unterstützer der Initiative „Verkehrsberuhigter Samariterkiez“, andererseits die Gegner der derzeitigen Straßensperren um „Verkehr und Vernunft“.

Poller im Samariterkiez: Bezirksverordnete hatten zugestimmt

Der Stress kam 2019 in den Kiez als am 13. August Poller aufgestellt wurden. An Bänsch-, Ecke Samariterstraße, Schreiner-, Ecke Voigtstraße und Bänsch-, Ecke Pettenkoferstraße. Beschlossen hatte dies die Bezirksverordnetenversammlung (BVV), angestoßen von „Verkehrsberuhigter Samariterkiez“.

Hauptziele waren, Durchgangsverkehr auszubremsen und Kinder zu schützen, die im Viertel spielen oder auf dem Weg zu Schulen und Kindergärten sind. Eine spätere Neubewertung der Lage stand ebenfalls im BVV-Beschluss – und die fand nun am Mittwochabend statt.

Teilnehmer sagten, sie hätten von der Aufstellung der Poller erst im Nachhinein erfahren. „Viele fühlen sich übergangen“, sagte Anwohnerin Christine (63). Zur Informationsveranstaltung im Januar 2019 waren tatsächlich nur 80 Interessierte gekommen. Einig war man sich nun in der Musikschule, dass das Bezirksamt zukünftig alle im Kiez so gut erreichen müsse wie an diesem Abend.

Poller im Samariterkiez seien eine zu radikale Methode

Bei der Aufstelung der Poller im August 2019: (v.l.) Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) mit Indre Zetzsche und Sebastian Nordhoff von der Initiative „Verkehrsberuhigter Samariterkiez“.

Foto: Patrick Goldstein

Vertreter der Pollergegner auf der Bühne sagten, die Straßensperren seien eine zu radikale Methode. Das Bezirksamt hätte den Vorschlag von „Verkehrsberuhigter Samariterkiez“ entschärfen müssen. Auf das Argument der Pollerbefürworter, Kinder lebten nun sicherer im Kiez, rief in Teilnehmer: „Auf Kosten anderer.“

Die 30-jährige Svea beklagte, dass durch die Umleitung nun so viele Autos in ihrer zuvor stillen Dolziger Straße führen, dass sie nachts nicht die Fenster öffnen könne. Der 62-jährige Hanno meinte, wer mit dem Anspruch nach Berlin ziehe, in Berlin die „Idylle seines heimischen Dorfs zu finden“, sei in dieser Stadt am falschen Ort.

Eva (36) sagte, sie „nerve die Aggression gegen Autofahrer“. Sie etwa brauche als Mitarbeiterin der Familienhilfe den Wagen für ihre stadtweiten Termine.

Immerhin fruchtete die Aufteilung der Teilnehmer in zehn Diskussionsgruppen. Anwohner beider Lager tauschten Erfahrungen aus und hielten Verbesserungsvorschläge, etwa Blitzer statt Pollern, für mögliche Umplanungen des Bezirks fest. Jene, die vor der Tür bleiben mussten, erhalten jetzt bei einem zweiten Abend Gelegenheit, ihre Meinung zu formulieren und im Rathaus gehört zu werden.