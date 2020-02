Damit enden nach vier Jahren die Baumaßnahmen des Landes an vier Brücken.

Die Sanierung und Aufarbeitung der Yorckbrücken in Kreuzberg nähert sich dem Ende. Am Donnerstag geht ab sieben Uhr Brücke 10 in Betrieb. Sie war im Sommer vergangenen Jahres demontiert und für eine Modernisierung abtransportiert worden. Seit Oktober hing sie wieder, um vor Ort einen zusätzlichen Gehweg aus Gussasphalt auf Leichtbeton zu bekommen.