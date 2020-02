CDU attackiert Monika Herrmanns Drogenpolitik

Der Berliner CDU-Fraktionschefchef Burkard Dregger will in Kreuzberg zurück zu „Null Toleranz“ gegenüber Dealern.

Berlin. Die Äußerungen der Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne), in einem Interview mit der Berliner Morgenpost schlagen Wellen in der Berliner Landespolitik. Die CDU warf Herrmann vor, in der Drogenpolitik gescheitert zu ein. Sie sei darüber hinaus verantwortlich für eine Entwicklung des Görlitzer Parks zum „Drogenpark“.