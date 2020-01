Haus an Graefestraße nach Wohnungsbrand vorerst unbewohnbar

In einem Haus an der Graefestraße in Kreuzberg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es brannte in einer Wohnung im zweiten Stock. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit rund 80 Einsatzkräften an. Sie löschten den Brand, der nach Informationen der Berliner Morgenpost unmittelbar in der Wohnung ausgebrochen war. Die Wohnung brannte komplett aus. Nach ersten Informationen von vor Ort ist das Haus vorerst unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Graefestraße wurde während für die Zeit des Einsatzes gesperrt. Im Hinterhof liefen am Nachmittag zunächst noch Löscharbeiten.

Das Haus wurde gänzlich evakuiert. Sechs Personen wurden von der Feuerwehr gerettet, davon zwei über eine Drehleiter. Vier Personen wurden in Krankenhäuser in der Nähe gebracht.