Mitarbeiter des Gesundheitsamts müssen in Container umziehen

Berlin. Wegen Umbauarbeiten sind die Mitarbeiter aus den Gebäude des Gesundheitsamtes in Friedrichshain umgezogen. In Bürocontainern auf dem Hofgelände in der Urbanstraße 24 in Kreuzberg ist jetzt der Sozialpsychiatrische Dienst für Friedrichshain und die Soziale Beratung für behinderte, chronisch erkrankte und alte Menschen.

An der Frankfurter Allee 35/37 in Friedrichshain sind die Sozialarbeiter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes sowie der Zahnärztliche Dienst untergebracht. In Bürocontainern auf der Rückseite des Bürodienstgebäudes Petersburger Straße 86 – 90 in Friedrichshain sitzt die Beratungsstelle für hörbehinderte Kinder und Jugendliche. Die Telefonnummern der Mitarbeiter bleiben allerdings unverändert.