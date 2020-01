Kreuzberg: Ärger um Flüchtlingsheime auf Friedhof

Klaus Lückert hat gegen die Startbahn-West in Frankfurt demonstriert, stellte sich in Brokdorf dem Bau des Atomkraftwerks entgegen. Jetzt protestiert er in seinem Berliner Kiez. Der 61-Jährige zählt zu den rund 20 Gegnern einer Friedhofsbebauung an der Jüterboger Straße in Kreuzberg. Die Motive der Aktivisten sind vielfältig, ihr Widerstand bislang vergebens: Das Bezirksamt hat jetzt den Bauantrag genehmigt.

Der Evangelische Friedhofsverband Berlin Stadtmitte wird ab Ende des Jahres auf der Hälfte des Wirtschaftshofs des Friedhofs Friedrichswerder, gegenüber der Kfz-Zulassungsstelle ein fünf- bis sechsstöckiges Haus mit 150 Wohnungen von je 45 Quadratmetern errichten. Der Bau steht auf einer Gesamtfläche von rund 2000 Quadratmetern. Baukosten sollen elf Millionen Euro betragen Laut Friedhofsverband werden die Baukosten elf Millionen Euro betragen, deren Refinanzierung durch durch die Vermietung des Gebäudes vorgesehen ist. Fertigstellung: Herbst 2021. Der Appell, Flächen für Flüchtlingsheime zu stellen, sei vom Regierenden Bürgermeister Müller (SPD) gekommen. Für Klaus Lückert sind das düstere Aussichten. Wer mit dem studierten Ethnologen und seinen Mitstreitern über den Friedhof geht, erfährt, dass Anwohner im ruhigen Umfeld spazieren, dass man hier noch bewahrenswerte Natur finde. Galerist Peter Unsicke (72) sagt, Friedhöfe seien spirituelle Orte, die man nicht so einfach bebauen dürfe. Die pensionierte Arzthelferin Gabriele Alscher (63) fürchtet um die Bäume. Zudem warnt sie, dass Flüchtlinge vor dem Heim grillen würden und sich der Geruch ausbreiten werde. Klaus Lückert Lückert hatte im jahrelangen Streit 2016 Parteien in Land und Bezirk angeschrieben und unter anderem Anwohnerkritik weitergegeben, zum Beispiel: „Die Frage, ob es sinnvoll und sozial verträglich sei, einen Teil einer christlich geprägten Kulturlandschaft, der auch noch mit solch starker Emotionalität behaftet ist wie ein Friedhof, für mehrheitlich von Muslimen bewohnte Gebäude zur Verfügung zu stellen“. Er und Unsicke betonen, selbst nichts gegen ein Heim zu haben. Die Aktivisten (bergmannfriedhoefe. de) wollen ihren Widerstand fortsetzen und suchen jetzt erfahrene Verbände, die ihre Sache weitertragen.