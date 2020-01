Warmwasserausfall am Kottbusser Tor: 200 Mieter betroffen

Berlin. Es ist nicht das erste Mal, dass Mieter vom Kottbusser Tor im Winter über schwerwiegende Ausfälle in ihren Wohnungen klagen. Jetzt hat es 200 Anwohner aus drei Häusern an der Kohlfurter Straße erwischt. Wie ein Sprecher der Initiative „Kotti & Co.“ am Donnerstagnachmittag berichtete, gibt es bei ihnen seit Dienstagabend kein Warmwasser mehr. „Auf einen Schlag kam in rund 70 Wohnungen nur noch kaltes Wasser aus dem Hahn“, sagte er. In den Häusern leben vornehmlich Familien mit Kindern. Es handelt sich Bauten aus dem sozialen Wohnungsbau. Mieter brauchen einen Wohnberechtigungsschein.

Dem Sprecher zufolge haben sich viele Mieter seit Dienstag beim Eigentümer, der Deutschen Wohnen, beschwert. „Aber da erreicht man nur den Call Center - dort versickert die Beschwerde.“ Auch der Sprecher hatte sich vor 40 Tagen mündlich und schriftlich nach einem Heizungsausfall an den Call Center gewandt. „Am vergangenen Freitag erst kam die Rückfrage, ob der Schaden noch besteht“, berichtet er. Schon im Februar 2019 schlug „Kotti & Co“ Alarm. In den ersten drei Januarwochen seien Störungen der Heizungssysteme aufgetreten, zudem ein zehntägiger Totalausfall der Warmwasserversorgung. Auf der östlichen Seite des Platzes seien Mieter zum Teil vier Wochen ohne Heizung und sporadisch ohne warmes Wasser geblieben. Damals seien 450 Mietparteien mit rund 1350 Menschen betroffen gewesen. In Folge fordert die Initiative jetzt im Namen der Mieter, zu erfahren, aus welchem Jahr die Wärmeerzeugungsanlagen der Wohnungen der Deutsche Wohnen am Kottbusser Tor sind und welche Leistungsstärke sie haben. Sie wollen den „sofortigen Austausch der Wärmeerzeugungsanlagen“, einen funktionierenden Notfallservice und örtlich ansässige Hausmeister. Die Deutsche Wohnen erklärte auf Anfrage der Berliner Morgenpost, man werde den aktuellen Ausfall prüfen.