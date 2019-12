Bauprojekt am Mehringdamm: Mehr Wohnungen auf wenig Platz

Berlin. Friedrichshain-Kreuzberg ist dicht. So gut wie, jedenfalls. Berlinweit sind die sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften verpflichtet, unter anderen durch die Bebauung leerer Flächen für neue Wohnungen zu sorgen. Während das etwa bei Bestandsmietern in Friedrichshain für heftige Proteste sorgt, hat nun ein privater Investor seinerseits Mietern eines Blocks am Mehringdamm Pläne präsentiert, wie es auf ihrem Innenhof zukünftig aussehen soll. Das stieß dort nicht nur auf Begeisterung.

Auf Parkdeck und Tiefgarage kommt die nachverdichtende Bebauung.

Foto: Wolff Architekten Berlin

Stadtbekannter Teil des Grundstücks ist das Hochhaus am Mehringdamm 118-130. 1965 für die West-Spree Tankstellen GmbH vom Berliner Büro Sobotka und Müller entworfen (Schimmelpfeng-Haus am Bahnhof Zoo, Springer-Verlagsgebäude, Kreuzberg), liegt der Bau schräg gegenüber des Luftbrückendenkmals am südlichen Anfang des Mehringdamms. Rund 200 Menschen leben im Block, es gibt 102 Wohnungen und zwölf Gewerbeeinheiten.

30 Mieter im Frühstücksraum

Auf eine Verdichtung des Areals sei sein Unternehmen gekommen, als ein fremder Investor den Hinterhof kaufen wollte, sagt Jon Svenningsen, Gesellschafter und Geschäftsführer von Eigentümer Griffin Flats. Zunächst wollte man auch die Blockrandschließung am Mehringdamm, doch nach Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt von Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) reduzierten die Investoren ein Drittel ihres Bauvorhabens und konzentrierten sich auf das, was jetzt rund 30 Mietern im Frühstücksraum des rustikalen Hotel Columbia in ihrem Erdgeschoss präsentiert wurde.

Die Pläne des Büros Wolff Architekten sehen vor, die großflächige, baufällige Tiefgarage mit Parkdeck abzureißen. Auf die Gesamtfläche von rund einem Hektar kommen vier quadratische Gebäude zwischen sechs und acht Etagen sowie ein längliches, zwei Etagen hohes Verbindungsgebäude.

Appartements von bis zu 160 Quadratmetern

In den Häusern könnten maximal 90 Wohnungen à 39 Quadratmetern entstehen. In der jetzigen Phase ist die Zusammenlegung von Geschossflächen denkbar. So entstünden Appartements von bis zu 160 Quadratmetern. Vorgesehen ist eine Mischung von gefördertem und frei vermietetem Wohnraum, Eigentumswohnungen und betreuten Wohngruppen.

Mehr als ein Drittel der Neubaufläche geht an soziale und kleingewerbliche Nutzer. Auf die Frage eines Mieters, was in die Erdgeschosse komme, nannte Architekt Roland Wolff etwa Künstler-Ateliers, eine Kindertagesstätte, Nachbarschaftseinrichtungen, Geschäfte. Mit dem Baustart wird Anfang 2021 gerechnet, die Bauzeit beträgt zwei bis drei Jahre.

„Als Planer sind Sie in der Verantwortung!“

Wohl auch weil Stadtplaner und Baustadtrat im Bezirk darauf drängen, dass die Menschen bei neuen Projekten nicht außen vor bleiben, wollen die Architekten im Block zur Methesselstraße hin einen offenen Stadtplatz mit Grünfläche und Café schaffen. Ab 22 Uhr werden Zugänge zur Sicherung verschlossen sein. Wohlwollend wurde von den Mietern aufgenommen, dass die Investoren die Historie der Wilhelmshöhe betonen und mit Terrassierung und wieder entstehender Freitreppe die Anmutung der einstigen Villengegend des 19. Jahrhunderts andeuten.

Termin im Frühstücksraum: Bei der Mieterversammlung informierten (v.l.) Architekten Roland und Lennart Wolff, Eigentümer-Chef Jon Svenningsen. Rechts Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne)

Foto: Patrick Goldstein

Überrascht waren die Architekten von der Dringlichkeit, mit der nach den Parkplätzen gefragt wurde. „Was ist damit während der Bauphase?“, wollte ein älterer Mieter wissen. „Wo parken wir dann?“ Ein Nachbar erklärte, dass die Mieter bereits jetzt schlecht dastehen. Für ihren Block gibt es in der derzeitigen Aufteilung von Parkzonen keine Vignetten. „Von jüngeren Mietern kann man erwarten, dass sie auf andere Verkehrsmittel umsteigen, aber als Planer sind Sie in der Verantwortung, für ältere Mieter Parkflächen zu stellen“, sagte er.

Sicherungsmaßnahmen gefordert

Ein Mieter wandte sich an Baustadtrat Schmidt, ob er während der Bauzeit nicht veranlassen könne, dass die Mieter Vignetten für die Parkzonen in der Nachbarschaft erhalten. Schmidt sagte zu, dies bei den zuständigen Stellen abzufragen, warnte jedoch vor zu viel Hoffnung, da es für die Vergabe Bestimmungen gebe, die man nicht einfach umgehen könne.

Zufrieden zeigte er sich indes, dass die Investoren Raum für das in den Block bringen, was das Bezirksamt ihnen als sozialen Bedarf in Friedrichshain-Kreuzberg genannt hatte, etwa eine Kita und betreutes Wohnen. Das aktuelle Vorhaben zeige, dass es bei Bauprojekten auch anders gehe: „Hier sagt ein Eigentümer mal: Wenn die Stadt das braucht, dann lasse ich mich darauf ein“, so Schmidt.

Ein Mieter klagte über Vandalismus in seinem Haus und forderte bessere Sicherungsmaßnahmen, bis hin zur Videoüberwachung. Einen Nachbarn befürchtete, zukünftig aus seinem Wohnzimmer auf neue Wohnhäuser blicken zu müssen. Co-Architekt Lennart Wolff entgegnete, dass die Abstände auf den Gelände bei 25 Metern liegen werden. „Das ist mehr als eine Berliner Straße.“ Außerdem sehe der Anwohner statt des Parkdecks zukünftig mehr Grün.

Zum Thema Parkplätze wollen sich jetzt Mieter zu einer Interessengemeinschaft zusammenschließen. Auf Wunsch der Anwohner hin werden die Eigentümer im kommenden Frühjahr über den aktuellen Projektstand informieren.