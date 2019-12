Protest gegen Amazon-Turm in Friedrichshain

Bis 2023 will ein Projektentwickler das „Edge East Side Berlin“ an der Warschauer Straße realisieren. Amazon soll dann den Großteil des Gebäudes mieten.

Berlin. Der Protest gegen einen neuen Firmensitz des Internetkonzerns Amazon in einem großen Bürohochhaus in Berlin-Friedrichshain hält weiter an. Die Baustelle am S-Bahnhof Warschauer Straße wurde gerade eröffnet. "Noch ist Zeit, Amazon zu verhindern“, schreiben Aktivisten auf Plakaten, die im Stadtteil zu sehen sind. Darauf rufen sie zu Beratungstreffen und Protesten auf.