Razzia in Friedrichshain

Razzia in Friedrichshain 20 Kilo Tabak, Machete und Baseballschläger beschlagnahmt

Einsatzkräfte von Zoll und Landeskriminalamt haben am Sonnabendabend eine Razzia an der Petersburger Straße in Friedrichshain durchgeführt. Besonderes Augenmerk richteten die Ermittler auf eine Shishabar. Darin beschlagnahmten sie rund 20 Kilo unversteuerten Shishatabak, außerdem stellen sie eine Machete, einen Baseballschläger, ein Einhandmesser und einen Schlagstock sicher.

Bei den rund 40 Ermittlern handelt es sich um die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten von Zollfahndung und Landeskriminalamt (Gezig). Die Kontrollen im Clan-Milieu finden seit einiger Zeit schon nicht mehr nur in Neukölln statt. Auch Friedrichshain-Kreuzberg steht verstärkt im Fokus der Ermittler.