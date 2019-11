Berlin. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Friedrichshain-Kreuzberg hat am späten Mittwochabend beschlossen, den Heinrichplatz in Kreuzberg in Rio-Reiser-Platz umzubenennen. In einer emotional geführten Debatte ging es darum, ob man für den Fall des Musikers von einer bestehenden Regel des Bezirks abweichen darf.

Denn einem BVV-Beschluss von 2005 zufolge sollen im Bezirk bei Benennungen von Straßen, Wegen, Brücken stets Frauen als Namensgeber geehrt werden, um ein geschlechtliches Gleichgewicht herzustellen. Pascal Striebel von den Grünen etwa erklärte, er werde aus diesem Grund gegen die Umbenennung stimmen. Noch immer kommen auf einen Frauennamen neun Männernamen im Bezirk. Rio Reiser gilt als Ikone der Hausbesetzerszene Reiser gilt als Ikone der Hausbesetzerszene, seine Stücke mit der Band „Ton Steine Scherben“ erklangen bei Demonstrationen und waren häufig systemkritisch und deutlich politisch links angesiedelt. Allerdings thematisierte er auch seine offene Homosexualität. Dadurch kommt Reiser eine historische Leuchtturm-Stellung in einer Zeit zu, als es im Deutschen Strafgesetzbuch noch den restriktiven, sogenannten „Schwulenparagraf“ 175 gab. Laute Proteste begleiteten die Sitzung am Mittwoch. Anwohner aus dem links-alternativen Lager pöbelten, beleidigten Redner, worauf sie vom Rednerpult wiederum als „Alkoholkranke“ bezeichnet wurden. Schließlich kam es zu einem Saalverweis. Ihr Einwand gegen die Umbenennung: Die Umgebung werde noch mehr zum Touristenanziehungspunkt. Rio Reiser war ein Kämpfer für die schwule Gleichberechtigung Weitgehend einig waren sich die Bezirksverordneten letztlich über Reisers Verdienste um schwule Emanzipation, ebenso wie für die Bekanntheit eines typisch Kreuzberger Lebensgefühls. Entsprechend gaben die meisten Fraktionen das Abstimmungsverhalten für ihre Mitglieder frei. Am Ende wurden für die Umbenennung 27 mal mit Ja und acht mal mit Nein gestimmt. Es gab zwölf Enthaltungen.