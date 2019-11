Nach dem Brand: „Mustafa’s Gemüse Kebap“ ist umgezogen

„Mustafa’s Gemüse Kebap“ ist umgezogen. Der Imbiss steht jetzt einige Schritte entfernt vor dem Finanzamt am Kreuzberger Mehringdamm. Denn lange Menschenschlangen versperrten bisher häufig Fußgängern den Weg zur U-Bahn und schränkten den Radverkehr ein. Der alte Imbiss ist seit Dienstagabend fort. Nachdem es in „Mustafa’s Gemüse Kebap“ im Oktober zu einem Brand gekommen war, ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts fahrlässiger Brandstiftung.

Große Qualmentwicklung

Im Stand war, wie berichtet, am 7. Oktober Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte schnell. Zu Schaden kam niemand. Aus technischen und genehmigungsrechtlichen Gründen erlaubte der Bezirk eine Wiedereröffnung am alten Standort nicht mehr. Der Brand hatte zu viel Schaden hinterlassen und war abrissreif. Der Bezirk schlug aber einen temporären Platz neben einem bestehenden Imbiss vor.

Denn der alte Platz war zu nah am Radweg, beeinträchtigte den Aus- und Zugang zum U-Bahnhof. In den nächsten drei Wochen will das zuständige Amt schauen, ob der Stand dorthin passt. „Mustafa’s Gemüse Kebap“ hat nun erstmal eine Genehmigung am neuen Standort über fünf Monate.

Am Brandtag hatte Eigentümer Tarik Kara berichtet, Verursacher des Vorfalls sei eine Fritteuse gewesen, die dazu genutzt wird, die Gemüsebeilage zu erhitzen. Kara sagte, es habe sich weniger um einen Brand als um eine große Qualmentwicklung gehandelt. Die Fritteuse sei etwa ein Jahr alt gewesen. Das jetzt laufende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts fahrlässiger Brandstiftung ist einem Polizeisprecher zufolge in derartigen Fällen die Regel.